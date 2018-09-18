Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman barıştı!

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman’a sosyal medyadan ağır sözler söylemişti. Aleyna Tilki, hüngür hüngür ağladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak magazin gündemine damga vurmuştu. Emrah Karaduman ise Aleyna Tilki’ye kocaman bir çiçek göndererek gönlünü aldı. Tilki ise bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"NORMALDE HEMEN BARIŞMAM"

Instagram hesabının hikaye bölümünden Emre Karaduman'ın çiçek gönderdiği anları takipçileriyle paylaşan Aleyna Tilki, "Özür dileme çiçeği geldi, çiçek bayağı güzelmiş, bebek balkabakları filan var üzerinde, bu yüzden kısa sürdü küslüğüm. Hemen küserim, normalde hemen barışmam ama bebek balkabakları için her şey olabilir." notunu paylaşımına yazdı.





