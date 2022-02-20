Aleyna Tilki ve Serel Yereli'den yatak pozu

Aleyna Tilki, stres atmak için yakın arkadaşı Serel Yereli'nin yanına gitti. Londra'da erken saatte yatağın içinde poz veren Tilki'ye "Koğuş kalk" yorumunda bulunan Serel Yereli gündem olmuştu. İkilinin o sırada beraber olduğu Tilki'nin sonraki pozlarında ortaya çıktı.

Aleyna Tilki arkadaşının evinde önce temizlik anlarını paylaştı. İkilinin pozları sosyal medyayı salladı.

Tilki ve Serel Yereli daha sonra ise yatakta yorgunluk pozu verdi.

İkilinin hayranları bu paylaşıma "Gelelim mi yardıma?" yorumlarında bulundu.

