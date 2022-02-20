MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aleyna Tilki ve Serel Yereli'den yatak pozu

Aleyna Tilki ve Serel Yereli'den yatak pozu

20.02.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki ve Serel Yereli bu sefer bir araya geldi. Aleyna Tilki arkadaşı Serel Yereli'nin evinde önce temizlik anlarını paylaştı. İkili ardından yatakta beraber poz verince sosyal medya yıkıldı.

Aleyna Tilki ve Serel Yereli'den yatak pozu

Aleyna Tilki, stres atmak için yakın arkadaşı Serel Yereli'nin yanına gitti. Londra'da erken saatte yatağın içinde poz veren Tilki'ye "Koğuş kalk" yorumunda bulunan Serel Yereli gündem olmuştu. İkilinin o sırada beraber olduğu Tilki'nin sonraki pozlarında ortaya çıktı.

Aleyna Tilki arkadaşının evinde önce temizlik anlarını paylaştı. İkilinin pozları sosyal medyayı salladı.

1

Tilki ve Serel Yereli daha sonra ise yatakta yorgunluk pozu verdi.

2

İkilinin hayranları bu paylaşıma "Gelelim mi yardıma?" yorumlarında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaan Sekban kimdir, aslen nereli? Kaan Sekban kimdir, aslen nereli?
Sevgilisi göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Üstünü tülle örttüSevgilisi göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Üstünü tülle örttü
Bomba iddialar! "Aynı Reza Zarrab olayı gibi... "Bomba iddialar! "Aynı Reza Zarrab olayı gibi... "
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki Serel Yereli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya-Ukrayna krizinde sıcak bölgede son durum! Ukrayna ordusu duyurdu, bilanço arttı... "70 kez ihlal"

Rusya-Ukrayna krizinde sıcak bölgede son durum! Ukrayna ordusu duyurdu, bilanço arttı... "70 kez ihlal"

Korkunç cinayet! Kayıp taksici bagajda kanlar içinde bulundu

Korkunç cinayet! Kayıp taksici bagajda kanlar içinde bulundu

Armağan Çağlayan'a katılmıştı! Estetikle bambaşka biri oldu

Armağan Çağlayan'a katılmıştı! Estetikle bambaşka biri oldu

Sevgilisi göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Üstünü tülle örttü

Sevgilisi göğüs dekolteli pozunu paylaştı! Üstünü tülle örttü

Gazeteci Güngör Arslan'a ofisinde silahlı saldırı

Gazeteci Güngör Arslan'a ofisinde silahlı saldırı

Bomba iddia! O isme diskalifiye şoku

Bomba iddia! O isme diskalifiye şoku

İlginizi Çekebilir

Sokakta cinsel ilişkiye girdi! Cezadan kurtulmak için...

Sokakta cinsel ilişkiye girdi! Cezadan kurtulmak için...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Ukrayna televizyonu karıştı! Putin’i destekleyince...

Ukrayna televizyonu karıştı! Putin’i destekleyince...

Mucize kurtuluş! Uçurumdan düştü, ağaç dalına tutunarak...

Mucize kurtuluş! Uçurumdan düştü, ağaç dalına tutunarak...

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.