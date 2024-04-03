MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aleyna Tilki ve Serel Yereli İstanbul Boğazı'nın serin sularına atladı! Sezonu böyle açtılar

Aleyna Tilki ve Serel Yereli İstanbul Boğazı'nın serin sularına atladı! Sezonu böyle açtılar

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
03.04.2024 22:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki oyuncu Serel Yereli ile İstanbul Boğazı'nın serin sularına atladı. Yaz sezonunu açan ikili sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Son dönemlerde sahnelere çıkmasının engellendiğini iddia eden Aleyna Tilki sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Bodrum Masalı dizisiyle ünlenen oyuncu Serel Yereli, uzun bir süre Londra'da yaşadıktan sonra geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye döndüğünü duyurmuştu. İki yakın arkadaş son paylaşımlarıyla gündem oldu.

a

Tilki, yakın arkadaşı Serel Yereli ile İstanbul Boğazı'nın buz gibi suyuna atlayarak sezon açılışı yaptı.

b

Nisan ayında yaz sezonunu açan yakın arkadaşlar, sosyal medya hesaplarından suya atladıkları anı paylaştı.

c

Serel Yereli paylaşımına, "Boğaz'ın suyu buz" notunu düştü.

d

Aleyna Tilki ise, "Boğaz'da yaz sezonunu açtık" şeklinde yazdı.


Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duygusal veda! "Buraya yazsam sayfalar yetmez"Duygusal veda! "Buraya yazsam sayfalar yetmez"
Deniz sezonunu açtı! Kırmızılar içinde poz verdiDeniz sezonunu açtı! Kırmızılar içinde poz verdi
Finale geri sayım! Tarih belli oldu Finale geri sayım! Tarih belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki Serel Yereli Oyuncu ele
En Çok Okunan Haberler
CHP 35 yıl sonra kazanmıştı! İtiraz kabul edildi, yeniden seçim yapılacak

CHP 35 yıl sonra kazanmıştı! İtiraz kabul edildi, yeniden seçim yapılacak

YSK, Van kararını açıkladı! AK Partili Hayati Yazıcı önce paylaştı, sonra sildi

YSK, Van kararını açıkladı! AK Partili Hayati Yazıcı önce paylaştı, sonra sildi

Sigaraya zam daha geldi! İşte yeni fiyatlar...

Sigaraya zam daha geldi! İşte yeni fiyatlar...

Fenerbahçe'den tarihi hamle!

Fenerbahçe'den tarihi hamle!

Son dakika: YSK'dan Van kararı! Mazbata DEM Partili Abdullah Zeydan’a verilecek

Son dakika: YSK'dan Van kararı! Mazbata DEM Partili Abdullah Zeydan’a verilecek

Fenerbahçe yoluna hatasız devam ediyor!

Fenerbahçe yoluna hatasız devam ediyor!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.