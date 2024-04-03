Aleyna Tilki ve Serel Yereli İstanbul Boğazı'nın serin sularına atladı! Sezonu böyle açtılar

Son dönemlerde sahnelere çıkmasının engellendiğini iddia eden Aleyna Tilki sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Bodrum Masalı dizisiyle ünlenen oyuncu Serel Yereli, uzun bir süre Londra'da yaşadıktan sonra geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye döndüğünü duyurmuştu. İki yakın arkadaş son paylaşımlarıyla gündem oldu.

Tilki, yakın arkadaşı Serel Yereli ile İstanbul Boğazı'nın buz gibi suyuna atlayarak sezon açılışı yaptı.

Nisan ayında yaz sezonunu açan yakın arkadaşlar, sosyal medya hesaplarından suya atladıkları anı paylaştı.

Serel Yereli paylaşımına, "Boğaz'ın suyu buz" notunu düştü.

Aleyna Tilki ise, "Boğaz'da yaz sezonunu açtık" şeklinde yazdı.







