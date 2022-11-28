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'Ali abi babam o benim' repliğiyle akıllara kazınmıştı! Ezel'in Eren'i son haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

28.11.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2009-2011 yılları arasında ekrana gelen Ezel dizisi; Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Yiğit Özşener, Tuncel Kurtiz ve Barış Falay gibi güçlü isimleri bir araya getiriyordu. Ezel dizisine ''Ali abi babam o benim!'' repliğiyle damga vuran çocuk yıldız Yağız Atakan Savaş yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı.

'Ali abi babam o benim' repliğiyle akıllara kazınmıştı! Ezel'in Eren'i son haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Bir döneme damga vuran Ezel dizisinde hayat verdiği 'Eren' karakteriyle akıllara kazınan Yağız Atakan Savaş son haliyle 'yok artık' dedirtti.

Şimdilerde 28 yaşında olan Yağız Atakan Savaş, Ümit Çırak'tan oyunculuk eğitimi aldı. Henüz 12 yaşındayken kamera karşısına geçen çocuk yıldız, Hatırla Sevgili dizisinde 'Ali' karakterini canlandırmıştı.

'Ali abi babam o benim' repliğiyle akıllara kazınmıştı! Ezel'in Eren'i son haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Sonrasında Kayıp Şehir ve Kaçak gibi yapımlarda rol alan Yağız Atakan Savaş, 'En İyi Genç Yetenek' ödülüne layık görüldü.

'Ali abi babam o benim' repliğiyle akıllara kazınmıştı! Ezel'in Eren'i son haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Ezel dizisindeki oyunculuğuyla tüyleri diken diken eden Yağız Atakan Savaş, koca delikanlı oldu.

'Ali abi babam o benim' repliğiyle akıllara kazınmıştı! Ezel'in Eren'i son haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Sosyal medyada epey aktif olan ünlü oyuncu, değişimiyle dikkat çekti.

'Ali abi babam o benim' repliğiyle akıllara kazınmıştı! Ezel'in Eren'i son haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk bölümünü bitiren Yağız Atakan'a ''Saçlar şimdiden beyazlamış, çileli bir hayatınız mı oldu?'' ve ''Ne çabuk büyümüş'' gibi yorumlar yapıldı.

'Ali abi babam o benim' repliğiyle akıllara kazınmıştı! Ezel'in Eren'i son haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

'Ali abi babam o benim' repliğiyle akıllara kazınmıştı! Ezel'in Eren'i son haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

'Ali abi babam o benim' repliğiyle akıllara kazınmıştı! Ezel'in Eren'i son haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

'Ali abi babam o benim' repliğiyle akıllara kazınmıştı! Ezel'in Eren'i son haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

'Ali abi babam o benim' repliğiyle akıllara kazınmıştı! Ezel'in Eren'i son haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

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