'Ali abi babam o benim' repliğiyle akıllara kazınmıştı! Ezel'in Eren'i son haliyle şoke etti! Gören tanıyamadı

Bir döneme damga vuran Ezel dizisinde hayat verdiği 'Eren' karakteriyle akıllara kazınan Yağız Atakan Savaş son haliyle 'yok artık' dedirtti.

Şimdilerde 28 yaşında olan Yağız Atakan Savaş, Ümit Çırak'tan oyunculuk eğitimi aldı. Henüz 12 yaşındayken kamera karşısına geçen çocuk yıldız, Hatırla Sevgili dizisinde 'Ali' karakterini canlandırmıştı.

Sonrasında Kayıp Şehir ve Kaçak gibi yapımlarda rol alan Yağız Atakan Savaş, 'En İyi Genç Yetenek' ödülüne layık görüldü.

Ezel dizisindeki oyunculuğuyla tüyleri diken diken eden Yağız Atakan Savaş, koca delikanlı oldu.

Sosyal medyada epey aktif olan ünlü oyuncu, değişimiyle dikkat çekti.

Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk bölümünü bitiren Yağız Atakan'a ''Saçlar şimdiden beyazlamış, çileli bir hayatınız mı oldu?'' ve ''Ne çabuk büyümüş'' gibi yorumlar yapıldı.





