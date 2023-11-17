Ali Atay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu "Ölümlü Dünya 2" filminin fragmanı paylaşıldı! Geri sayım başladı

Başrollerinde Feyyaz Yiğit, İrem Sak, Doğu Demirkol, Sarp Apak, Ahmet Mümtaz Taylan gibi oyuncuların yer aldığı "Ölümlü Dünya 2" filmi için geri sayım başladı. Sosyal medyanın ilgisini çeken filmin fragmanı "Bundan sonra herkes susar, Mermer ailesi konuşur. 'Ölümlü Dünya 2', 1 Aralık'ta sadece sinemalarda!" notuyla paylaşıldı.

BUNDAN SONRA HERKES SUSAR, MERMER AİLESİ KONUŞUR! ????????



"Ölümlü Dünya 2", 1 Aralık'ta sadece sinemalarda! @olumludunyafilm pic.twitter.com/oNonnbe33c — TAFF Pictures (@taffpics) November 15, 2023

ÖLÜMLÜ DÜNYA 2 FİLMİNİN KONUSU

Ölümlü Dünya filminde, nesilden nesile kiralık katillik yapan Mermer ailesinin kimlikleri açığa çıktıktan sonra başlarına gelen türlü olayları anlatıyor.