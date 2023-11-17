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    4. Ali Atay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu "Ölümlü Dünya 2" filminin fragmanı paylaşıldı! Geri sayım başladı

    Ali Atay'ın yönetmen koltuğuna oturduğu "Ölümlü Dünya 2" filminin fragmanı paylaşıldı! Geri sayım başladı

    17.11.2023 15:39 | Son Güncelleme:
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    Senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin kaleme aldığı "Ölümlü Dünya 2" filminin vizyona girişi için geri sayım başlamışken merakla beklenen yapımın fragmanı da paylaşıldı. Yönetmen koltuğunda Ali Atay'ın yer aldığı film şimdiden fragmanıyla sevenlerinin beğenisini topladı.

    Başrollerinde Feyyaz Yiğit, İrem Sak, Doğu Demirkol, Sarp Apak, Ahmet Mümtaz Taylan gibi oyuncuların yer aldığı "Ölümlü Dünya 2" filmi için geri sayım başladı. Sosyal medyanın ilgisini çeken filmin fragmanı "Bundan sonra herkes susar, Mermer ailesi konuşur. 'Ölümlü Dünya 2', 1 Aralık'ta sadece sinemalarda!" notuyla paylaşıldı.

    ÖLÜMLÜ DÜNYA 2 FİLMİNİN KONUSU

    Ölümlü Dünya filminde, nesilden nesile kiralık katillik yapan Mermer ailesinin kimlikleri açığa çıktıktan sonra başlarına gelen türlü olayları anlatıyor.

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