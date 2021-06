Ali Koç: Artık yıldız takmayacağız

Tüm Avrupa'ya bakın. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Tarihe geçmiş bilgiler, belgeler var. Yok efendim 4 takım oynamış diyorlar, İtalya'da da 4 takımın oynadığı lig. Sen buna ulusal değil diyorsun kendininkini Türkiye şampiyonluğu olarak anlatıyorsun. Riyakarlıktan sıkıldık artık, hayatın her alanında böyle. Yurt dışı emsallere bakınca tablo çok açık. Hakkaniyetle bilgi, belge, tarihçilerin düşünceleriyle yapacaksınız karar zaten aşikar. Federasyon nasıl karar alacak, kimin gözünün içine bakacak, onu bunu üzmeyeyim mi diyecek. Nasıl karar alacak bilmiyorum. Her dediğini yapan federasyon olsa, endişelenmem. Ben hakkımı istiyorum. Ne fazlasını ne eksiğini. Kılıf uydurup bizim istediklerimizin 2 tanesini Beşiktaş'a vermişsin.

"59 ÖNCESİ İÇİN KARAR VEREN KİM?"

59 öncesi için karar veren kim? Federasyon başkanı kim? Profil duyguları ne? Nerelere ait olduklarına bakın. 36 sene boyunca düzenlenen bu turnuvaların şampiyonlukları kesinlikle sayılmalıdır.

"GELİN BERABER KONUŞALIM"

Buna karşı gelen çağ dışı, mantık dışı argümanlarla yürütmeye çalışıyorlar. Ya gelin arkadaşlar, dostluğumuza da katkı sağlar, gelin birlikte değerlendirelim. Ben benim tezimi savunayım, sen senin tezini savun, birkaç tarihçi olsun. İkna ederseniz elinizi sıkarız. İkna edersek elimizi sıkarsınız. Dostluğa da katkı sağlar. Proaktif, seviyeli tartışma yaparsak da Türkiye de kazanır. Yanaşmıyorlar.

"BU HODRİ MEYDAN DEĞİL!"

Hodri meydan da değil bu makul bir talep. Kulüp başkanlıklarına aday olanlar, ABD'deki başkan adaylarının yaptığı 'debate' gibi tartışmalar yapmalı. Bunda gocunacak ne var. Bunda daha güzel ne olabilir? Her adımı, her hareketi bir satranç oyuncusu gibi yaptık. Her hareketimizin arkasında bir mantık var. Metin Sipahioğlu'na ve Alper Pirşen'e teşekkür ediyorum. Güzel çalışma yaptılar. Gereken cevapları güzelce verdiler.