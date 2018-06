Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a çağrı, taraftara transfer müjdesi

ŞAMPİYONLUĞA OYNAYAN KADROLAR KURACAĞIZ Ben sizin vitrininizim. Bunu siz başardınız. Sizin sayenizde kuyruğu dik tuttuk. Önümüzdeki sezon her alanda şampiyonluğa oynayan kadrolar kuracağız ama gazetelerde yazılanlar ve çizilenlere o kadar da önem vermeyin. Biz açıklamadığımız sürece bu tür şeylere itibar etmeyin. Bugün gelirleri düşen, giderleri artan bir kulübüz. Şu statta sadece Ülker'in sponsorluğu kaldı. 10 yıllık sponsorluk parası ilk yıldan tüketildi. İçinde bulunduğumuz durumu bilin ama şunu da bilin. Siz bu takımın arkasında durduğunuz sürece kurduğumuz her kadro şampiyon olabilecek niteliktedir. En büyük transfer sizsiniz., en büyük transfer felsefe değişikliği.

İÇİNİZ RAHAT OLSUN, HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI YAPACAĞIZ

Her şeyin yapacağımızın sözünü vermiyoruz ama söz verdiklerimizi yapmak için var gücümüzle çalışacağımızın taahhütünü size veriyorum. Esas mücadele ve zorluklar şimdi başlıyor. Aramıza başkalarının girmemesi için çok uyanık olduk. Çok şey yazılacak, çizilecek. 20 yıllık düzene alışanlar tarafından. Biz elimizi taşın altına koyacağız. Fenerbahçe için maddi, manevi sizi rahat uyutacak fedakarlıkları yapacağız, içiniz rahat olsun o konuda. Önce biz sonra siz, her birimizin çorbada tuzu olacak.

GELİN FORMA SATIŞINDA REKOR KIRALIM

Sizden 2. ricam; biz nasıl bir kulüp olmalıyız biliyor musunuz? Biz 3 sene sonra kapı kapı sponsor arayan değil, sponsorların bize geldiği bir kulüp olacağız. Biz o zamana kadar sponsorları bulacağız. Siz de bu trene katılın, sizin de çorbada tuzunuz olsun. Satışa çıkardığımız bir tane kombine kalmayacak, bunu bana inandırdınız. Şimdiden loca talepleri artmaya başladı. Gelin, bir rekora imza atalım. Gelin forma satışında rekor kıralım. Gelin, Eylül ayından önce bir sezonda sattığımız formayı satalım.