Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a çağrı, taraftara transfer müjdesi

Fenerbahçe Kulübünün yeni başkanı Ali Koç, mazbatasını Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli taraftarın önünde aldı.

Taraftara açık gerçekleşecek törende, Fenerium Tribünü'nden girişler sağlandı. Ali Koç'un stada girmesiyle birlikte taraftarlardan büyük ilgiyle karşılandı. Taraftarın yoğun desteği sonrasında Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, konuşmasını yarıda bıraktı ve bir süre bekledi. Vefa Küçük, "Arkadaşlar, tezahüratınızı benim için tüketmeyin. Birazdan büyük başkan Ali Koç gelecek" dedi ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları için taraftarları 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşunun ardından Vefa Küçük, "Allah'ın yardımıyla çok başarılı bir kongre yaşadık. Buradan hareketle tüm camiamıza, siz taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. ALİ KOÇ KENDİSİNİ FENERBAHÇELİ YAPAN KAMER KAYA İLE KÜRSÜDE

Ali Koç, Vefa Küçük'ün davetiyle kendisini Fenerbahçeli yapan Kamer Kaya ile birlikte kürsüye gelerek mazbatasını aldı. Ali Koç'un daveti sırasında "Yaşa Fenerbahçe" marşı çalınırken taraftarlar yoğun tezahüratlarda bulundu. Ali Koç, kürsüde önemli açıklamalarda bulundu.

"BEN DE SİZE AŞIĞIM ARKADAŞLAR"

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Ben de size aşığım arkadaşlar, ne derlerse desinler. Annem, söylediklerinizi duydu ve şaşırdı. O da alışacak.

Bu camianın bir ferdi olduğum için gurur duyuyorum ancak önemli olan icraatlar başladıktan sonra benimle ve arkadaşımla gurur duymanız. Başlayalım mı? Daha yapacak çok işimiz var. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Önemli olan icraatlar başladıktan sonra benimle ve arkadaşımla gurur duymanız. AZİZ YILDIRIM VE GALATASARAY UYARISI

Lütfen arkadaşlar, böyle yaparsanız bana da saygısızlık yapmış olursunuz. Biz yeni bir sayfa açmak için buradayız. (Aziz Yıldırım ve Galatasaray aleyhine yapılan tezahüratlar üzerine) FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ FARK ETTİNİZ Mİ?

Endişeler vardı ama tüm Türkiye’ye örnek bir seçim yaptık. Farkettiniz mi Fenerbahçe'nin büyüklüğünü? Bunu kesinlikle şımarıklık olarak söylemiyorum. İki gün Türkiye'nin gündemi olduk. Dünyada gündeme oturduk. Taraftarlı tarafsız herkes bizi izledi. Sadece Fenerbahçe TV değil, bütün televizyonlar gösterdi. Niye bunları anlatıyorum? Ben size Fenerbahçe'nin büyüklüğünün bilincinde olmanızı söylüyorum. Bu camiayı küçültecek hiçbir şey yapmayın lütfen."

ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN

Önemli olan, icraatlerimizden sonra bizimle gurur duymanız. İnşallah o yolda da sizlere, sizin sevginize, umutlarınıza layık oluruz. Biz 'değişim' dedik, 'dönüşüm' dedik, kongre üyeleri de aynı fikirde olduklarını gösterdiler. Geldiniz ve bu büyük seçimde camianıza sahip çıktınız! Allah sizden razı olsun. Şimdi ben ve arkadaşlarım, üç sene hizmet etmek için buradayız. Korkumuz neydi seçilirsek size layık olamamaktı! Bu konuda size sabır edin demiyorum. Size hayal vaat etmedik. Bu konuda sabredin demiyorum ama hakikatler konusunda bilgi sahibi olmanızı istiyorum. Hayal vaad etmedik, yapabileceğimizin altında bir beklenti ile karşınıza çıktık. ŞAMPİYONLUĞA OYNAYAN KADROLAR KURACAĞIZ

Ben sizin vitrininizim. Bunu siz başardınız. Sizin sayenizde kuyruğu dik tuttuk. Önümüzdeki sezon her alanda şampiyonluğa oynayan kadrolar kuracağız ama gazetelerde yazılanlar ve çizilenlere o kadar da önem vermeyin. Biz açıklamadığımız sürece bu tür şeylere itibar etmeyin. Bugün gelirleri düşen, giderleri artan bir kulübüz. Şu statta sadece Ülker'in sponsorluğu kaldı. 10 yıllık sponsorluk parası ilk yıldan tüketildi. İçinde bulunduğumuz durumu bilin ama şunu da bilin. Siz bu takımın arkasında durduğunuz sürece kurduğumuz her kadro şampiyon olabilecek niteliktedir. En büyük transfer sizsiniz., en büyük transfer felsefe değişikliği.

İÇİNİZ RAHAT OLSUN, HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI YAPACAĞIZ

Her şeyin yapacağımızın sözünü vermiyoruz ama söz verdiklerimizi yapmak için var gücümüzle çalışacağımızın taahhütünü size veriyorum. Esas mücadele ve zorluklar şimdi başlıyor. Aramıza başkalarının girmemesi için çok uyanık olduk. Çok şey yazılacak, çizilecek. 20 yıllık düzene alışanlar tarafından. Biz elimizi taşın altına koyacağız. Fenerbahçe için maddi, manevi sizi rahat uyutacak fedakarlıkları yapacağız, içiniz rahat olsun o konuda. Önce biz sonra siz, her birimizin çorbada tuzu olacak. GELİN FORMA SATIŞINDA REKOR KIRALIM

Sizden 2. ricam; biz nasıl bir kulüp olmalıyız biliyor musunuz? Biz 3 sene sonra kapı kapı sponsor arayan değil, sponsorların bize geldiği bir kulüp olacağız. Biz o zamana kadar sponsorları bulacağız. Siz de bu trene katılın, sizin de çorbada tuzunuz olsun. Satışa çıkardığımız bir tane kombine kalmayacak, bunu bana inandırdınız. Şimdiden loca talepleri artmaya başladı. Gelin, bir rekora imza atalım. Gelin forma satışında rekor kıralım. Gelin, Eylül ayından önce bir sezonda sattığımız formayı satalım.

BU ÜLKE KAVGADAN BIKTI

Dostluklarımızı arttırmamız lazım. Sevilmek istiyorsak önce biz seveceğiz, sayılmak istiyorsak biz sayacağız. Bu ilkeleri yaşatacağız. Bu ülke kavgadan bıktı. Sporun şiddet, nefret dilini değiştireceğiz. Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmayın. Her şey kendiliğinden rayına oturur. Biz örnek kulüp olacağız. Saha dışında yapıcı rekabetin öncüsü olacağız. Diğer kulüplerle, devletle ve federasyonla omuz omuza vereceğiz. Önemli olan kavga etmek değil. Haklı olduğun zaman, haklı kalabilmek. "TOPUNUZ GELİN" RUHUNUN ALTINDA YATAN BUDUR

Markalar spora sponsor olmaktan korkuyorlar. Bindiğimiz dalı kesiyoruz. Bir firma, 'üç takıma sponsor olayım başıma bir şey gelmesin' diyor. Veya hiç olmuyor. Ortak değeri artırarak 4 sene sonra yayın ihalesinde bir öncekinden daha fazla değer artırırız, buna bakacağız. Bir masanın etrafına oturarak ortak bir payda oluşturmamız gerekiyor. Ancak Fenerbahçe için illa kavga edilmesi gerekiyorsa onu da yaparız. "Topunuz gelin" ruhunun altında yatan anlayış budur. Her şeyi doğru yapacağız, medenice yapacağız.