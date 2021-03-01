Ali Kocatepe suskunluğunu bozdu! 'Nükhet Duru benden intikam alıyor'

Nükhet Duru'nun Hikayesi Var albümünün hazırlık sürecini anlatan Netflix belgeseli 'Duru Olmak', ünlü sanatçı ile besteci Ali Kocatepe'yi karşı karşıya getirdi.

"ALİ KOCATEPE BEĞENMEDİ" İDDİASI

Nükhet Duru'nun unutulmayan şarkılarını derlediği ve birçok sanatçıyla düet yaptığı "Hikayesi Var" albümünde yer alan; “Melankoli”, “Ben Sana Vurgunum” ve “Benimsin Diyemediğim” şarkılarının düetlerini Ali Kocatepe'nin beğenmediği için izin vermediği iddia edildi. Belgeselde Kocatepe'ye ait “Ben Sana Vurgunum” şarkısı yayınlanırken “Bu şarkının bestecisinin kayıtlar sona erdikten sonra iznini geri çekmesi sonucu, bu sahnede ses kullanılamamaktadır” notu yer aldı. İddiaya göre Kocatepe, Kenan Doğulu ve Teoman'ın performansını beğenmediği için bu şarkılar albüme eklenmedi.

Oda TV'ye açıklamalarda bulunan Kocatepe, Nükhet Duru'nun kendisine bu albümü haber vermediğini ve kendisinin gazetelerde çıkan haberlerden öğrendiğini söyleyerek sitem etti. Kendisine haber verilmeye gerek duyulmamasına kızan Kocatepe'nin tepkisi üzerine Nükhet Duru'nun özür dilediğini ancak, detayların yine kendisiyle paylaşmaması üzerine, “Melankoli”, “Ben Sana Vurgunum” ve “Benimsin Diyemediğim” şarkıları albümde yer almadı.