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Ali Kocatepe suskunluğunu bozdu! 'Nükhet Duru benden intikam alıyor'

01.03.2021 09:23 | Son Güncelleme:
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Ali Kocatepe suskunluğunu bozdu! 'Nükhet Duru benden intikam alıyor'

Ünlü pop sanatçısı Nükhet Duru’nun hayatının ve son albümü olarak hazırladığı 'Hikayesi Var'ın yayına hazırlık süreci, “Duru Olmak” ismiyle belgeselleştirilerek geçtiğimiz hafta Netflix'te seyirciyle buluşturmuştu. Albümde yer alan Ali Kocatepe'ye ait iki düetin belgeselde yayımlanmaması üzerine iki ünlü isim arasının neden açık olduğu merak konusu olmuştu. Son günlerin en çok merak edilen kavgası üzerine Ali Kocatepe, suskunluğunu bozarak, 'Nükhet benden intikam almaya çalışıyor.' dedi.

Nükhet Duru'nun Hikayesi Var albümünün hazırlık sürecini anlatan Netflix belgeseli 'Duru Olmak', ünlü sanatçı ile besteci Ali Kocatepe'yi karşı karşıya getirdi.

"ALİ KOCATEPE BEĞENMEDİ" İDDİASI

Nükhet Duru'nun unutulmayan şarkılarını derlediği ve birçok sanatçıyla düet yaptığı "Hikayesi Var" albümünde yer alan; “Melankoli”, “Ben Sana Vurgunum” ve “Benimsin Diyemediğim” şarkılarının düetlerini Ali Kocatepe'nin beğenmediği için izin vermediği iddia edildi. Belgeselde Kocatepe'ye ait “Ben Sana Vurgunum” şarkısı yayınlanırken “Bu şarkının bestecisinin kayıtlar sona erdikten sonra iznini geri çekmesi sonucu, bu sahnede ses kullanılamamaktadır” notu yer aldı. İddiaya göre Kocatepe, Kenan Doğulu ve Teoman'ın performansını beğenmediği için bu şarkılar albüme eklenmedi.

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Oda TV'ye açıklamalarda bulunan Kocatepe, Nükhet Duru'nun kendisine bu albümü haber vermediğini ve kendisinin gazetelerde çıkan haberlerden öğrendiğini söyleyerek sitem etti. Kendisine haber verilmeye gerek duyulmamasına kızan Kocatepe'nin tepkisi üzerine Nükhet Duru'nun özür dilediğini ancak, detayların yine kendisiyle paylaşmaması üzerine, “Melankoli”, “Ben Sana Vurgunum” ve “Benimsin Diyemediğim” şarkıları albümde yer almadı.

Kocatepe, sözlerine 'Şimdi bu belgesel aracılığıyla benden intikam almaya kalkıyor. Bu neyin kini, bu neyin öfkesi! Bana yazdığı utanç verici mesajlar telefonumda duruyor.' diye devam etti.

NÜKHET DURU'NUN ALİ KOCATEPE İLE ARASINDA NE VAR?

Nükhet Duru'nun belgesel hakkında yaptığı açıklamalar yetersiz kalmış olacak ki, Armağan Çağlayan YouTube kanalına konuk ettiği Duru'ya, "Ali Kocatepe ile aranız bozuk mu" sorusunu sordu. Sanatçı, “Kırgınım. O da bana kırgınmış. Bozulduğumu söyleme huyum yok. Uzaklaşıyorum. Ve sonunda vefasız Nükhet oluyor.” sözleriyle kırgınlığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix,
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Ne yapsın benden mi alsın intikam...

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