Ali Özbir aşka geldi! Eşi Esra Erol'un doğum gününü kutladı

Esra Erol ve Ali Özbir'in aşk paylaşımı beğeni topladı. İdris Ali ve Ömer adında iki evladı olan çift zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla gündeme geliyor. son olarak Ali Özbir eşinin yeni yaşını kutladı.

Ali Özbir Esra Erol ile pozunu "Sana söyleyebileceğim tek kelime İYİ Kİ VARSIN İYİ Kİ DOĞDUN. Kısa ve öz" notuyla paylaştı.

Esra Erol paylaşıma hemen "Alim" yanıtını verdi.

Ali Özbir ise kendi kendini düzeltti. Tek kelime diyerek uzun uzun yazmasına değinen Esra Erol'un eşi "Gerçi iki kelime olmuş ama" diyerek takipçilerini güldürdü.



