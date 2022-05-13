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Ali Özbir aşka geldi! Eşi Esra Erol'un doğum gününü kutladı

13.05.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2010 yılında Ali Özbir ile nikah masasına oturan Esra Erol yeni yaşını kutladı. Eşiyle zaman zaman pozlarını paylaşan Ali Özbir paylaşıma tek kelime yazmak istese de kendini tutamadı. Ali Özbir'in paylaşımına Esra Erol'dan hemen yanıt geldi.

Ali Özbir aşka geldi! Eşi Esra Erol'un doğum gününü kutladı

Esra Erol ve Ali Özbir'in aşk paylaşımı beğeni topladı. İdris Ali ve Ömer adında iki evladı olan çift zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla gündeme geliyor. son olarak Ali Özbir eşinin yeni yaşını kutladı.

Ali Özbir Esra Erol ile pozunu "Sana söyleyebileceğim tek kelime İYİ Kİ VARSIN İYİ Kİ DOĞDUN. Kısa ve öz" notuyla paylaştı.

Esra Erol paylaşıma hemen "Alim" yanıtını verdi.

Ekran Alıntısı

Ali Özbir ise kendi kendini düzeltti. Tek kelime diyerek uzun uzun yazmasına değinen Esra Erol'un eşi "Gerçi iki kelime olmuş ama" diyerek takipçilerini güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
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