Ali Poyrazoğlu'nu yıkan haber! 50 yılı kül oldu

Pınar Mahallesi'ndeki bir binada dün akşam saatlerinde çıkan yangın yandaki binalara da sıçradı. O binalardan birinde Ali Poyrazoğlu'nun tiyatro dekorlarının yer aldığı depo da vardı. Poyrazoğlu'nun tiyatro dekorlarının yanı sıra açacağı müzede sergileyeceği tüm materyaller de çıkan yangında kül oldu.

Ali Poyrazoğlu, üzüntüsünü şu şekilde dile getirdi;

Canım çok sıkkın.

Nasıl olsa duyulur.

Benden duyun.

Tiyatromu 50 yıl önce kurdum.

50 yıldır büyük bir depoda oynadığımız oyunların dekorlarını, kostümlerini kuracağım bir Ali Poyrazoğlu Tiyatro Müzesi için korudum.

Ayrıca bugün bir araya getirilmesi olanaksız bir kukla ve maske kolleksiyonu oluşturdum.

Dünyadaki müzayedelerden 18'inci ve 19'uncu yüzyıl Osmanlı kuklaları topladım.

Tiyatromun bütün ses ve ışık tesisatları,özel projeksiyon sistemleri de o depodaydı.

Bu yıl oynamayı düşündüğüm 'Kobay' oyunumun dekorları da.

'Çılgınlar Kulübü','Babam 9 Doğurdu', 'Ödünç Yaşamlar', 'Kaplumbağa','Tak Tak Takıntı'…

Ve repertuvarımızdaki oyunlarların çoğundan, kukla ve maske kolleksiyonumdan geriye sadece külleri kaldı.

Büyük bir yangın her şeyi sildi süpürdü.

O dekorlara,kostümlere sinmiş sahne tozundan, alkışlardan ve anılardan başka bir şey yok.

Bizim ve seyircilerimizin zihnine yerleşmiş imgeler ve gülen düşünceler, yarattığımız karakterler anılarda.

Haa iyi ki fotoğraflar ve digital kayıtlar ofisteki bilgisayarlarda.

Türk tiyatro tarihinin en büyük kolleksiyonu yok oldu.

Ama ben bu günlere tiyatromu ateşin içinden geçerek taşıdım.



Siyasal ve ekonomik çalkantılarda ayakta durabilmek için meslektaşlarımla büyük bir özveriyle çalıştık ve de seyircilerimiz desteğini esirgemedi, bizi yalnız bırakmadı.

Ama durmak yok...

Oyunlarımızı aksatmadan sürdüreceğiz... Dekorları yeniden yaptıracağım. Yarından tezi yok yeni bir müze hazırlığına başlayacağım. Bir kukla ve maske kolleksiyonu toparlayacağım.





