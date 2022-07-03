Ali Sunal'dan babası Kemal Sunal ile ilgili paylaşım!

Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Kemal Sunal, vefatının 22'nci yılında anılıyor.

Ali Sunal babası Kemal Sunal'ı ölüm yıldönümünde duygusal paylaşım ile andı. Güldür Güldür ile ekranda olan Ali Sunal paylaşımında şunları yazdı:

"Bugün yanımızdan gitmenin 22. yılı. Tarifsiz bir özlem içindeyim babam. İyi ki bu dünyadan geçmişsin bize eserlerini bırakmışsın şimdi torunların seni o izlemeye doyamadığımız eserlerinden tanıyacak. Seni çok seviyorum yattığın yer incitmesin benim melek babam…"



