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  4. Ali Sunal: Kavuşmak, nar kızım

Ali Sunal: Kavuşmak, nar kızım

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 14:23 | Son Güncelleme

Nazlı Kurbanzade ile mutlu bir evlilik sürdüren Ali Sunal, kızı Narin'le hasret giderdiği anları "Kavuşmak, nar kızım" notuyla sosyal medyadan paylaştı.

Ali Sunal: Kavuşmak, nar kızım

Show TV ekranlarının sevilen komedi programı 'Güldür Güldür Show'un 'Aziz Bey'i Ali Sunal, geçtiğimiz yıl mart ayında avukat Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturdu. Çiftin bebekleri Narin, geçtiğimiz ay dünyaya geldi.

İkili, mutlu aile pozlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Ali Sunal, Narin ile hasret giderdiği anları takipçileriyle paylaştı. Sunal, kızıyla bu karesini, "Kavuşmak, nar kızım" notuyla yayınladı.

Ali Sunal'ın Narin paylaşımı kısa sürede 102 binin üzerinde beğeni ve "Maşallah" yorumu aldı.

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