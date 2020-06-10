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Ali Sunal savcılığa şikayette bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2020 21:27 | Son Güncelleme

Ali Sunal, Yeşilçam efsanesi olan babası Kemal Sunal'ın resimlerini kağıt euro üzerine basarak satış ve pazarlamasını yapan kişiler hakkında savcılığa şikayette bulundu

Ali Sunal savcılığa şikayette bulundu

2000 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, avukatı aracılığıyla savcılığa yaptıkları şikayet dilekçesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Sunal, "Hatıra Para adı altında ailemizin bilgi ve izni olmadan, kıymetli babamız Kemal Sunal'ın resimlerini kağıt Euro üzerine basarak satış ve pazarlamasını yapan kişiler hakkında aşağıda paylaşmış olduğumuz dilekçe kapsamında avukatımız Uğur Güven aracılığıyla savcılık şikayetimizi yapmış bulunmaktayız. Ailesi olarak bu türlü suç teşkil eden haksız ve kötü niyetli kullanımlara rızamız bulunmamaktadır. İlgili kişiler hakkında gerekli hukuk mücadelesini sonuna kadar vereceğimizi saygıyla duyururuz." ifadelerini kullandı.

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