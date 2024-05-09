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Ünlü rapçi Sagopa Kajmer'e yine dini inancı soruldu! 'Bu soru cahilin sorusu' diyerek sert çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.05.2024 15:49
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Rap müziğinin köklü ve sevilen isimlerinden biri olan Sagopa Kajmer dillere pelesenk olan şarkıları ve kendine has tarzı ile zaman zaman gündeme geliyor. Bir dönem dini inancı ile adından söz ettiren Sagopa Kajmer'e yine dini inancı soruldu. Ünlü rapçi 'Bu soru cahilin sorusu' diyerek sert çıktı...

Ünlü rapçi Sagopa Kajmer'e yine dini inancı soruldu! 'Bu soru cahilin sorusu' diyerek sert çıktı

Rap camiasının en eski ve en sevilen isimlerinden biri olan Sagopa Kajmer zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Galiba, Baytar, İstisnalar Kaideyi Bozmaz, Ateşten Gömlek gibi şarkıları ile dillere pelesenk olan Sagopa Kajmer şimdi de dini inancı ile gündem oldu.

Sagopa Kajmer, 2018 yılında bir hayranının kendisine sorduğu din sorusuna verdiği 'Yok' cevabıyla uzun süre konuşulmuştu. Yıllar sonra Sagopa Kajmer'e yeniden dini inancı soruldu.

sagopa

'BU CAHİLİN SORUSU'

Kajmer bu soruya yine çok sinirlendi ve 'Dünyada Türkler gibi kimin neye inandığını merak edip soran yok. Takmışlar dine, inanca. Güzel kardeşim sana ne, kime ne? Bunu yapanlar kısıtlı dünyalarında yaşayanlar. Özgür olan insanlar bu soruyu sormuyorlar. Bu soru cahilin sorusu, bilinçlinin değil.' diyerek cevap verdi.

sagopa paylaşım

Sagopa Kajmer'in takipçisine verdiği bu yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu.

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