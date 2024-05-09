O Ses Türkiye'de finale kalamamıştı... Nutsa Buzaladze Eurovision'a katıldı! Hadise'den destek gecikmedi

Acun Ilıcalı'nın sevilen konseptlerinden biri olan O Ses Türkiye'nin eski yarışmacıları zaman zaman sosyal medyanın gündemine oturuyor. Her sezonuyla çok konuşulan O Ses Türkiye yarışmasının 2015 yarışmacılarından Nutsa Buzaladze bu defa son haliyle gündem oldu.

Nutsa, o dönemin jüri üyeleri Murat Boz, Gökhan ve Hakan Özoğuz, Hadise ve Ebru Gündeş tarafından tam not almıştı.

EUROVİSİON'A KATILDI

Yarışmanın ardından epey değişen ve kariyerinde yükselişe geçen Nutsa Buzaladze şimdi de Eurovision'a katıldı. Uzun yıllardır Türkiye'nin katılmadığı Eurovision'da 11 numarada yer alan Nutsa Buzaladze "Firefighter" adlı şarkısıyla yarışmada mücadele ediyor.

Eski O Ses Türkiye yarışmacısının son halini görenler 'Ne kadar değişmiş', 'Tanıyamadım', 'Yıllar yaramış' gibi yorumlarda bulundu.

Eski yarışmacısını Eurovision'da gören Hadise'den ise destek gecikmedi. "Benim 'O Ses Türkiye' yarışmacılarım şaka mı?" diyerek Nutsa'nın performansı sosyal medya hesabından paylaşan Hadise "kalbim seninle" ifadesini de kullandı.

O PAYLAŞIMA KAYITSIZ KALAMADI

Hadise'nin paylaşımına kayıtsız kalmayan Nutsa'dan "Seni seviyorum" mesajı geldi. Hadise de Eurovision 2024'teki eski yarışmacısına için oy istedi.