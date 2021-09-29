HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Alibeyköy Barajı adeta çöle döndü! Kuruyan kısımları film seti oldu

Alibeyköy Barajı adeta çöle döndü! Kuruyan kısımları film seti oldu

29.09.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sonbahar yağışlarının etkili olmamasıyla su seviyesi düşen Alibeyköy Barajı'nın kuruyan kısmı film seti oldu. Barajın adete çöle kısmını sete çeviren ekip, reklam filmi çekti. Suların çekilmesiyle Mağlova Su Kemeri tamamen ortaya çıkarken, çölü andıran manzara drone ile havadan görüntülendi.

Alibeyköy Barajı adeta çöle döndü! Kuruyan kısımları film seti oldu

İstanbul’da sonbahar aylarında beklenen yağmur etkili olmayınca barajlardaki doluluk oranı da azaldı. İSKİ'nin verilerine göre mega kent İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 51.37'ye düşerken Alibeyköy Barajı’nda bu oran Eylül ayı itibariyle yüzde 21.05 seviyesine kadar geriledi. Barajın su seviyesi gerilemeye devam ederken, bir kısmı kuruyan baraj film seti oldu. Barajın kuruyan kısmını sete çeviren ekibin, burada reklam filmi çektiği görüldü.

Screenshot_11

FİLM SETİNE DÖNEN BARAJ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sonbahar yağmurunun etkili olmamasıyla bir kısmı adeta çöle dönen baraj havadan görüntülendi. Suların çekildiği alanda kurumuş ağaçlarla çölü andıran görüntüler, korkunç tabloyu gözler önüne serdi. Baraj suları çekilince Mağlova Su Kemeri tamamen ortaya çıktı. Görüntülerde baraj çevresinde reklam filmi çekenler de dikkat çekti.

Screenshot_10

Screenshot_12

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu horoz kendini ‘papağan’ sanıyor: Hiç aşağı inmiyorBu horoz kendini ‘papağan’ sanıyor: Hiç aşağı inmiyor
PARTNERÜnlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş ifşa etti! Sosyal medya bu video ile çalkalanıyorÜnlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş ifşa etti! Sosyal medya bu video ile çalkalanıyor
Şoke eden keşif! Küplerin içinden iki çocuk iskeleti çıktıŞoke eden keşif! Küplerin içinden iki çocuk iskeleti çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden TikTok iddiası! En fazla hediye gönderene karısını...

Şoke eden TikTok iddiası! En fazla hediye gönderene karısını...

Bugünden itibaren tedavülde!

Bugünden itibaren tedavülde!

Tüm birikimini kripto paraya yatırdı! Kahreden son

Tüm birikimini kripto paraya yatırdı! Kahreden son

29 Ekim sonrası tam kapanma mı olacak?

29 Ekim sonrası tam kapanma mı olacak?

Kuvvetli yağış! Meteoroloji 3 ili uyardı

Kuvvetli yağış! Meteoroloji 3 ili uyardı

Kütahya'da feci olay! Havaya ateş açıp polisten kaçtı, kaza yapıp öldü

Kütahya'da feci olay! Havaya ateş açıp polisten kaçtı, kaza yapıp öldü

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız

İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Buldan: İttifak içinde yer alma anlayışımız yok

Buldan: İttifak içinde yer alma anlayışımız yok

Dört çocuk babası, bakıcının odasına gizli kamera yerleştirdi!

Dört çocuk babası, bakıcının odasına gizli kamera yerleştirdi!

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.