Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, belkide birçok kişi tarafından daha önce duyulmayan Alice Harikalar Diyarında Sendromu hakkında açıklamalarda bulundu. Alice, üzerine beni iç yazan şişedeki sıvıyı içince küçük bir kapıdan geçebilecek kadar küçülmekte ve üzerinde "Beni ye" yazan keki yediğinde de masanın üzerindeki anahtarı alabilecek kadar büyür.

1955 yılında İngiliz psikiyatrist John Todd, özellikle migren kaynaklı baş ağrıları ve epilepsi nöbetleri geçiren kişilerde de benzer garip sendromlar olduğunu keşfetmiştir. Todd, bunun üzerine keşfettiği sendroma 'Alice Harikalar Sendromu' adı vermiştir. Alice Harikalar Sendromu ataklarında kişinin dünyayı algılaması değişir. Sendrom gözler ile beyin arasındaki sinyallerin düzgün bir şekilde çalışmamasından kaynaklanır.

RAHATSIZLIĞIN SEMPTOMLARI NELERDİR?

Rahatsızlığın en büyük belirtileri kişinin dünyayı algılayış şekillerinin değişmesidir. Vücudun bazı bölgeleri ya da çevredeki şeyler normalden daha büyük, daha küçük, daha yakın veya olduğundan çok daha uzakta görülür.