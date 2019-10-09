Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, belkide birçok kişi tarafından daha önce duyulmayan Alice Harikalar Diyarında Sendromu hakkında açıklamalarda bulundu. Alice, üzerine beni iç yazan şişedeki sıvıyı içince küçük bir kapıdan geçebilecek kadar küçülmekte ve üzerinde "Beni ye" yazan keki yediğinde de masanın üzerindeki anahtarı alabilecek kadar büyür.
1955 yılında İngiliz psikiyatrist John Todd, özellikle migren kaynaklı baş ağrıları ve epilepsi nöbetleri geçiren kişilerde de benzer garip sendromlar olduğunu keşfetmiştir. Todd, bunun üzerine keşfettiği sendroma 'Alice Harikalar Sendromu' adı vermiştir. Alice Harikalar Sendromu ataklarında kişinin dünyayı algılaması değişir. Sendrom gözler ile beyin arasındaki sinyallerin düzgün bir şekilde çalışmamasından kaynaklanır.
RAHATSIZLIĞIN SEMPTOMLARI NELERDİR?
Rahatsızlığın en büyük belirtileri kişinin dünyayı algılayış şekillerinin değişmesidir. Vücudun bazı bölgeleri ya da çevredeki şeyler normalden daha büyük, daha küçük, daha yakın veya olduğundan çok daha uzakta görülür.
Ayrıca düz çizgilerin dalgalar bir şekilde görüldüğü durumlarda olmaktadır. Alice Harikalar Diyarında sendromu ataklarında sabit duran şeylerin hareketli olduğu ve üç boyutlu eşyaların iki boyutlu görüldüğü semptomlar meydana gelebilir. Ayrıca çevredeki renklerin olduğundan çok daha parlak görülmesi de şikayetçi olunan belirtiler arasında yer alır.
Sendrom sadece görsel olarak değil zaman algısında da bozuklukların nedenidir. Bir atak durumunda zaman sanki durmuş gibiyken bazı ataklarda da zaman olduğundan çok daha hızlı akıyormuş gibi olur.
NEDENLERİ NELERDİR?
Alice Harikalar Diyarında sendromuna tam olarak neyin neden olduğu bilinmez. Ancak genellikle çocukluk çağındayken başlar. Bu sendrom beynin etrafındaki nasıl algıladığı, nasıl gördüğü ya da duyduğu şekline bağlıdır. Bu değişiklikler vücudun ve çevredeki dünyanın algılanma biçimini etkiler. Alice Harikalar Diyarında sendromunun bir tür migren aurası olduğu düşünülür.
Bu turalar migren ataklarından önce çeşitli algısal problemlerin nedenidir. Bu problemlerin arasında parlayan ışıklar görme, kulaklarda zil sesi duyma ve ellerde karıncalanma gibi belirtiler yer alır. Sendrom migren atağı öncesinde, sırasında ya da sonrasında meydana gelebilir. Ancak bunun yanı sıra epilepsi ataklarında, Epstein-Barr virüsünün neden olduğu enfeksiyon durumlarında, felçte, depresyon ve şizofreni de bu sendrom oluşabilir.
Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak
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