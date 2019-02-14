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Alişan baba oldu! Duygularını aktardı: Mucize

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.02.2019 12:04 | Son Güncelleme

Buse Varol ile evlenen Alişan baba oldu. Bebeği Burak'ı kucağına alan Alişan duygularını canlı yayında paylaştı.

Alişan baba oldu! Duygularını aktardı: Mucize

Geçtiğimiz sene dizi setinde tanıştığı oyuncu Buse Varol ile dünya evine giren Alişan, dün baba oldu. Çiftin bebekleri 4 kilo 365 gram dünyaya geldi. 42 yaşında baba olan Alişan, yaşadığı duyguları Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak anlattı.

"ÇOCUĞUN ÇIKMA ANI BİR MUCİZEYDİ"

Canlı yayına telefonla bağlanan Alişan, Cuma gününe kadar hastanede yatacaklarını söyleyerek yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı: "Allah isteyen herkese versin inanılmaz bir duygu tarif edilemez. Ben doğuma girdim son ana kadar dayanabilir miyim diye düşündüm. Perdenin arkasında hep Buse'yle birlikteydim. Elini tuttum. O çocuğun perdenin arkasında çıkma anı mucize.

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"ALLAH'A İNANMAYAN TAŞ OLUR"

Acayip bir şey Allah'ın bir mucizesi. Allah'a inanmayan taş olur. Orada anlıyorsun ki bu bir mucize 9 ay annenin karnında büyüyor ve sonra kucağına alıyorsun.

Dün geceden beri bebeğin yanına gidip bakıyorum enfes alıyor mu diye sürekli koklamak öpmek istiyorum acayip bir duygu. Bebek, bana, Buse'ye, dayısına ve amcasına benziyor. Buse 'Çok güzel' diye ağlamaya başladı. Ben de bir şey diyemedim. Sadece 'Aşkım geldi ve çok şükür' diyebildim."

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BURAK'IN İLK FOTOĞRAFI

Alişan ve Buse Varol'un bebekleri Burak'ın ilk fotoğrafı ise yine 2. Sayfa programında paylaşıldı.

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