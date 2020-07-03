MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Alişan: Bence şimdi kız olacak...

Alişan: Bence şimdi kız olacak...

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 14:02 | Son Güncelleme

Alişan, önceki akşam eşi Buse Varol ve oğlu Burak'la Arnavutköy'deki bir balıkçıdaydı. Yaşadıkları trafik kazası sonra olanları unutmaya çalıştıklarını söyleyen Alişan, "Bunları konuşmayalım artık" dedi.

Alişan: Bence şimdi kız olacak...

Geçtiğimiz günlerde ailesiyle ölümden dönen Alişan, Arnavutköy'de objektiflere takıldı.

Ünlü şarkıcı, "Doktordan önce eşimin hamile olduğunu ben söylemiştim. Doktora gidip tescil ettirdik. Ben çok şaşırmadım açıkçası. Bence Allah'ın izniyle kız olacak. Erkek ya da kız fark etmez, sağlıklı olsun ama oğlum Burak'ı çok istemiştik. Bence şimdi kız olacak" sözleriyle eşi Buse Varol'un hamileliği hakkında tahminde bulundu.

Bodrum'a yeni alacakları arabalarıyla gideceklerini söyleyen Buse Varol, "Doktorlara sorduk. Arabayla gidin dediler. Yoksa biz uçakla gidecektik. Ama arabaya binip gitmemiz gerekiyormuş. Allah bir daha bu olayları yaşatmasın. Benim ikinci kazamdı bu. Alişan'ın ve oğlumuzun ilk idi. Allah bir daha yaşatmasın" açıklamasında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Danla Biliç'ten olay itiraf! Tam 4 kez... Danla Biliç'ten olay itiraf! Tam 4 kez...
Cinsel hayatıyla ilgili şaşırtan itirafı! 'Yatakta...'Cinsel hayatıyla ilgili şaşırtan itirafı! 'Yatakta...'
Sosyal medyayı salladı!Sosyal medyayı salladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Araçta sıkışarak hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Araçta sıkışarak hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Atatürk'e hakaret eden astsubay görevden uzaklaştırıldı

Atatürk'e hakaret eden astsubay görevden uzaklaştırıldı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Boşanan sevgiliyle denizde olay pozlar

Boşanan sevgiliyle denizde olay pozlar

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

TRT Spor spikeri maç yorumu sırasında 'gizli reklam' yaptı! Dalga konusu oldu

TRT Spor spikeri maç yorumu sırasında 'gizli reklam' yaptı! Dalga konusu oldu

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Survivor'ın yıldızı Instagram'a da damga vurdu!

Survivor'ın yıldızı Instagram'a da damga vurdu!

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kelly Brook'tan cinsel hayat itirafı! 'Yatakta...'

Cinsel hayatıyla ilgili şaşırtan itirafı! 'Yatakta...'

Yok Artık nerede çekildi? Yok Artık oyuncuları kimler? Yok Artık konusu nedir?

Yok Artık nerede çekildi? Yok Artık oyuncuları kimler? Yok Artık konusu nedir?

Recep İvedik nerede çekildi? Recep İvedik oyuncuları kimler? İşte Recep İvedik konusu

Recep İvedik nerede çekildi? Recep İvedik oyuncuları kimler? İşte Recep İvedik konusu

Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu'ndan 'evlilik' açıklaması

Evlilik sorusuna bakın ne dedi?

Kadir İnanır'dan maske açıklaması: Linç edildim

Maskesiz yakalanınca... 'Linç edildim'

Nuri Alço ile evlenen Burcu Sezginoğlu kimdir? Nuri Alço kimdir?

Nuri Alço ile evlenen Burcu Sezginoğlu kimdir? Nuri Alço kimdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.