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Alişan cimri biri mi? Eşi Buse Varol açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.08.2018 04:33 | Son Güncelleme

Bodrum’da sahne alan Alişan tatilcilere unutulmaz bir bayram gecesi yaşattı. Alişan’ı dinlemeye gelen oyuncu eşi Buse Varol ise kocasının hiç cimri olmadığını söyledi.

Alişan cimri biri mi? Eşi Buse Varol açıkladı

Kurban Bayramı'nda Bodrum’da bir otelde sahne alan Alişan tatilcilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Alişan sahnede bir an olsun yerinde durmadı. Slow parçalarla şarkılarına başlayan Alişan daha sonra hareketli parçalarıyla sevenlerini coşturdu. Alişan’ın hayranlarının yanı sıra izlemeye gelenler arasında 4 aylık hamile olan eşi Buse Voral’da yerini aldı.

AŞ ERİYOR MU?

Konser başladıktan sonra gelen Buse Varol trafik yoğunluğundan konsere geciktiğini söyleyerek “Hamileliğim iyi gidiyor. Bugün biraz fazla yiyince yemeği göbeğimiz çıktı biraz. Hiç aşermiyorum, gördüğüm zaman canım çekiyor. Öyle bir şeyler canım istemiyor görmeden. Keşke aşesremde göndersem evden bir şeyler almaya” ifadelerini kullandı.

4 aylık hamile olan Varol, doğuma 1 ay kalaya kadar çalışmaya devam edeceğini söyleyerek “Yapımcı ile ilk konuştuğumuz gibi ilerlemedi. Daha sonra karşılıklı oturup konuştuk. İstemedim ve bir uyuşmazlığımız oldu. Hamilelik nedeninden dolayı değil, sete gidiyorum haftaya. Dizi başlıyor, zaten sezon finali yapmıştık. Haftaya setteyim. Ben kendimi hiç hamile gibi hissetmiyorum. İnşallah öylede hissetmem. Oturmayı sevmiyorum, hep hareket halinde olmak istiyorum. Seti de, işimi de seviyorum. Doğuma kadar inşallah sete giderim diyorum. Eğer bir aksilik olmazsa doğumdan 1 ay önceye kadar gideceğim sete” şeklinde konuştu.

ALİ ŞAN CİMRİ DEĞİL

Gazetecilerin Alişan’ın cimrimidir sorusuna ise Buse Varol hiç cimri olmadığını ifade ederek “Vallahi Alişan cimri değil. Hiç cimri değil eşim. Bayram’ın 1’inci günün bize ayırıyor, geri kalan günler çalışıyor” dedi.

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Ali Şan buse varol alişan kurban bayramı

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