MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Alişan'dan boşanacağı iddia edilen Buse Varol'dan yeni imaj! Kaynak yaptırdı

Alişan'dan boşanacağı iddia edilen Buse Varol'dan yeni imaj! Kaynak yaptırdı

22.02.2022 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alişan ile arasının bozuk olduğu konuşulan Buse Varol yeni imajıyla dikkat çekti. Son günlerde alyansını bir takıp bir çıkararak gündeme gelen Buse Varol altı saat süren kuaför mesaisinden sonra yeni imajını paylaştı.

Alişan'dan boşanacağı iddia edilen Buse Varol'dan yeni imaj! Kaynak yaptırdı

Alişan ve Buse Varol son günlerde ne yapsa olay oluyor. Çocuklarının doğum gününü ayrı kutlayınca ilişkilerindeki kriz ortaya çıkan ikili son günlerde sık sık haber oluyor. Buse Varol'un alyansını bir çıkarıp bir takması da gözlerden kaçmıyor. Ekrana yeniden dönmeye hazırlanan oyuncu Buse Varol son olarak da imajıyla dikkat çekti.

kkmk

6 saat boyunca kuaförde kalan Buse Varol saçlarına kaynak yaptırıp koyulaştırdı. Saçları uzayan oyuncu takipçilerini ikiye böldü.

Ekran Alıntısı

Buse Varol'un uzun saçlı hali pek beğenilmedi. Takipçilerin bir kısmı bu değişimi rol için yaptığını düşündü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yasak Elma'dan bomba gönderme! Skandalı unutmadılarYasak Elma'dan bomba gönderme! Skandalı unutmadılar
Şoke eden olay! "Hoca büyüyü bozmak için..."Şoke eden olay! "Hoca büyüyü bozmak için..."
Parayı veren o. Yabancıya gitmiyorParayı veren o. Yabancıya gitmiyor
Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Putin Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesi emrini verdi

Putin Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesi emrini verdi

Ve ABD'den Rusya için ilk hamle geldi... Resmen yasaklıyorlar

Ve ABD'den Rusya için ilk hamle geldi... Resmen yasaklıyorlar

Türkiye'den Putin'in kararına ilk tepki! 'Reddediyoruz'

Türkiye'den Putin'in kararına ilk tepki! 'Reddediyoruz'

Elektrik faturaları için son dakika gelişmesi: İndirim oranları belli oldu! Konut ve işletmelere…

Elektrik faturaları için son dakika gelişmesi: İndirim oranları belli oldu! Konut ve işletmelere…

Putin'in kararını böyle kutladılar! Halk sokaklara çıktı

Putin'in kararını böyle kutladılar! Halk sokaklara çıktı

Survivor'da yumruk yumruğa kavga! Diskalifiye mi olacak?

Survivor'da yumruk yumruğa kavga! Diskalifiye mi olacak?

İlginizi Çekebilir

“Kendimi seviyorum” dedi! Seksi pozuyla beğeniye doyamadı

“Kendimi seviyorum” dedi! Seksi pozuyla beğeniye doyamadı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Her gece daha rahat bir uyku için...

Her gece daha rahat bir uyku için...

Kore versiyonundan ilk video yayınlandı! Sürprizler bitmiyor

Kore versiyonundan ilk video yayınlandı! Sürprizler bitmiyor

Koltuk altından sütü fışkırınca şaşırdı! “Üçüncü bir göğsüm..."

Koltuk altından sütü fışkırınca şaşırdı! “Üçüncü bir göğsüm..."

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.