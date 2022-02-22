Alişan'dan boşanacağı iddia edilen Buse Varol'dan yeni imaj! Kaynak yaptırdı

Alişan ve Buse Varol son günlerde ne yapsa olay oluyor. Çocuklarının doğum gününü ayrı kutlayınca ilişkilerindeki kriz ortaya çıkan ikili son günlerde sık sık haber oluyor. Buse Varol'un alyansını bir çıkarıp bir takması da gözlerden kaçmıyor. Ekrana yeniden dönmeye hazırlanan oyuncu Buse Varol son olarak da imajıyla dikkat çekti.

6 saat boyunca kuaförde kalan Buse Varol saçlarına kaynak yaptırıp koyulaştırdı. Saçları uzayan oyuncu takipçilerini ikiye böldü.

Buse Varol'un uzun saçlı hali pek beğenilmedi. Takipçilerin bir kısmı bu değişimi rol için yaptığını düşündü.

