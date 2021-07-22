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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından Seda Sayan'dan konser kararı

22.07.2021 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan, Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatının ardından sahneye ara verdi. Sayan “Ağustos ortasına kadar sahneye çıkmam, program olan yerlere gitmem. İçimdem gelmiyor. Bu konuda hassasiyet gösteriyorum” dedi.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından Seda Sayan'dan konser kararı

Şarkıcı Alişan'ın menajeri ve kardeşi Selçuk Tektaş, genç yaşta vefat ederek hem sanat camiasını hem de sevenlerini yasa boğdu. Önceki gün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanan Selçuk Tektaş'ın vefatı nedeniyle derinden sarsıntı yaşayanlardan biri de sanatçı Seda Sayan oldu.

AĞUSTOS ORTASINA KADAR KONSER VERMEYECEK

Herkesi üzen vefatın ardından radikal bir karara imza atan Seda Sayan, yas tutması nedeniyle Ağustos ayının ortasına kadar herhangi bir konser veya eğlence etkinliğinde sahne almayacağı bilgisini paylaştı.

Selçuk Tektaş'ın vefatı nedeniyle çok etkilendiğini belirten Seda Sayan, "İçimden öyle geldi. Fazla etkilendim. Bodrum'dayım. Misafirlerim var. Sadece onları yemeğe götürüyorum. Hassas davranıyorum" dedi.

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Alişan Seda Sayan
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