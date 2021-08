Alişan: Kaderin bize ne yazdığından habersizdik

Selçuk Tektaş koronavirüse yakalanmış ve yaklaşık bir ay yoğun bakımda kalmıştı. Tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Tektaş'ın ardından Alişan eve kapanmıştı.

Yeni yeni konserlerine dönen Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından yaptığı paylaşımda, "Abim bizi öksüz bıraktın, gittin... Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım? Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi... Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı... İki çocuğum, iki yeğenim vardı, şimdi dört çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve’m bana emanet... Seni çok seviyorum abim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim..." demişti.

"SİZİN İÇİN PLAN YAPAN BİR DE YARADAN VAR"

Kardeşini vefatından günler sonra sosyal medyaya geri dönen Alişan, Selçuk Tektaş'ın kızlarıyla bir fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:

"Bu fotoğrafı çektiğimizde hepimiz mutluyduk. Kaderin bize ne yazdığından habersizdik. Tatil planlarımız vardı, alınmış işler vardı, programlar vardı, gelecekle ilgili planlarımız vardı. Ama hiçbiri olmadı. Olamadı…Diyeceğim o ki, tabii ki plansız, programsız yaşanmaz yapacağız yapmaya devam edeceğiz ama sizin için plan yapan bir de Yaradan var, onu hiç aklınızdan çıkarmayın. Bugüne kadar kardeşim için dua eden, başsağlığı dileyen herkese buradan teşekkür ederim. Allah’ımdan bu covid belasının hayatımızdan bir an önce çıkmasını diliyorum. Kimse annesiz, babasız, evlatsız, kardeşsiz kalmasın inşallah. Kaybettiğimiz bütün hastalarımıza Allah’tan rahmet, şu anda hastanelerde bu beladan kurtulmak için şifa bekleyen herkese de acil şifalar diliyorum. Birisine dua edecekseniz lütfen sağlığı için dua edin. Gerisi boş, dünya boş."