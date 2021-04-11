Alişan müjdeyi verdi! Buse Varol ile aynı dizide

Kısa süre önce ikinci kez baba olan Alişan sevenlerine müjdeyi verdi.

Gazetecilerin, ''Buse Hanım için gelen bir proje teklifi var mı? Sıcak bakıyor musunuz?'' sorusuna Alişan, ''Bir televizyon kanalında yaz ayına hazırladığımız bir dizi projesi var. İkimizde aynı projede olacağız. Yaz dizisi olacak. Görüşmeler hala devam ediyor'' dedi.

Eşi Buse Varol ile birlikte ev hallerinin yer alacağı bir Youtube kanalı da açacaklarını söyleyen Alişan sevenlerini heyecanlandırdı. (Magazin Hattı)

