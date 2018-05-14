Alişan şarkı başına 100 bin dolar istiyor!

Ge\u00e7en hafta Buse Varol ile evlenen Ali\u015fan, hafta sonu KKTC\u2019deki Merit Park Hotel\u2019de sahneye \u00e7\u0131kt\u0131. \nKonuklar\u0131ndan gelen istek par\u00e7alara \u201cYeni evlendim, masraf\u0131m \u00e7ok. Her istek \u015fark\u0131 i\u00e7in 100 bin dolar istiyorum\u201d diye esprili kar\u015f\u0131l\u0131k verdi.Erdo\u011fan, \u0130nce ve Ak\u015fener ne kadar oy alacak?Selin Ci\u011ferci'nin \u00e7\u00f6mlek videosu sosyal medyay\u0131 sallad\u0131ABD'den d\u00fcnyay\u0131 \u015foke eden \u0130ran iddias\u0131!
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