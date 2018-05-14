Alişan şarkı başına 100 bin dolar istiyor!

Geçen hafta Buse Varol ile evlenen Alişan, hafta sonu KKTC’deki Merit Park Hotel’de sahneye çıktı.

Konuklarından gelen istek parçalara “Yeni evlendim, masrafım çok. Her istek şarkı için 100 bin dolar istiyorum” diye esprili karşılık verdi.

