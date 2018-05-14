MAGAZİN

Alişan şarkı başına 100 bin dolar istiyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.05.2018 10:29 | Son Güncelleme

Geçen hafta Buse Varol ile evlenen Alişan, hafta sonu KKTC’deki Merit Park Hotel’de sahneye çıktı.

Alişan şarkı başına 100 bin dolar istiyor!

Geçen hafta Buse Varol ile evlenen Alişan, hafta sonu KKTC’deki Merit Park Hotel’de sahneye çıktı.

Konuklarından gelen istek parçalara “Yeni evlendim, masrafım çok. Her istek şarkı için 100 bin dolar istiyorum” diye esprili karşılık verdi.

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Anahtar Kelimeler:
alişan istek şarkı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Doğru ya ! bulunmaz hint kumaşısın da ondan değil mi ? Uzak dur artık Türkiye'nin bu güzel halkından.
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