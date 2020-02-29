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Alişan sınıra giden göçmenlere müdahale eden Avrupa ülkelerine tepki gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.02.2020 13:03 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sınıra giden göçmenlere gaz bombası ile müdahale eden Avrupa ülkelerine "Avuç kadar insanı almamak için neredeyse kurşun atacaklar" diyerek tepki gösterdi.

Alişan sınıra giden göçmenlere müdahale eden Avrupa ülkelerine tepki gösterdi

Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağını açıklamasının ardından mülteciler Avrupa kapısına akın etti. Göçmenleri kabul etmeyen Yunanistan ve Bulgaristan ise sınır kapılarında geniş önlemler aldı. Alişan ise göçmenleri kabul etmeyen ülkelere isyan etti.

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TÜRKİYE'NİN KARARINDAN SONRA GÖÇMENLER SINIRA AKIN ETTİ

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki askerlerimize yönelik yapılan hava saldırısında 36 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz de yaralandı. İdlib'deki hain saldırıdan sonra Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama yönünde aldığı kararı duyan göçmenler, gece yarısından itibaren yollara düştü. Aralarında Suriyeli, İranlı, Iraklı, Faslı ve Pakistanlıların da bulunduğu göçmenler, sırtlarına çantalarını takıp İstanbul'dan taksiler ve otobüslerle yola çıkarak Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye geldi. İzmir, Aydın ve Çanakkale'deki göçmenler de denize akın etti. Göçmenleri kabul etmeyen ülkeler ise sınır kapısında gaz bombaları ile müdahale etti.

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ALİŞAN: NEREDEYSE ÜZERLERİNE KURŞUN ATACAK

Sosyal medyada dolaşan iddialarda ise Yunan askerlerin mültecileri darp ettiği ileri sürüldü. Bu konuyla alakalı Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenlerin gaz bombasına maruz kaldığı anların fotoğrafını Instagram'dan paylaşan şarkıcı Alişan şu ifadeleri kullandı:

"Biz yıllardır milyonlara kucak açtık... Koskoca Avrupa, Türkiye'nin insan haklarına daha fazla önem vermesi gerektiğini belirten İnsancıl Avrupa! Sizin insan kriteriniz ne?

Kapıları bir açtık, avuç kadar insanı içeriye almamak için neredeyse üzerlerine kurşun atacak. Sizin insan kriteriniz sadece kendi ırkınız mı? Sizin dininizden, ırkınızdan, renginizden olmayanlar insan değil mi? Aramızdaki fark bu işte. Biz yaratılanı yaradandan ötürü seviyoruz ama siz?"

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Anahtar Kelimeler:
alişan, yunanistan, açık kapı politikası,

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Alişan çok üzülme eğer kiyamadiysan al evine götür orda bakarsın olmadı birbiki tane evlatlık al sen üzülme surişler gitti diye dayanamam sen rahat ol sen Suriye kapısına adresini ver Alişan diye onlar sana postalar bol bol bakarsın belki sevaba girersin ama şunu solemek istiyorum az akıllı düşün
senin ulkene bu sekilde girmeye calistiklarinda ne yapiyorsunsaniz, yunan devletide onu yapiyor.multecileri santaj malzemesi olarak kullananlarin tarihin kirli sayfalarinda yeri hazir, senin gibi dusunmeden sallayanlarinda.
alişan nasıl ateş püskürdü Ejderyası mı var.
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