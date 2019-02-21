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Alişan ve Buse Varol bebeklerinin kordon kanını saklattı

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.02.2019 10:02 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde oğulları Burak'ı kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol bebeklerinin kordon kanını saklattıklarını açıkladı

Alişan ve Buse Varol bebeklerinin kordon kanını saklattı

2018 yılında Buse Varol ile nikah masasına oturan Alişan geçtiğimiz günlerde ilk kez babalık heyecanı yaşamıştı.

Burak bebeğin doğumu sonrası bebekleriyle ilgili sık sık paylaşım yapan Buse Varol ve Alişan aldıkları bir kararı da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Buse Varol yaptığı açıklamada bebeklerinin kordon kanını saklattıklarını açıkladı.

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Varol "Allah korusun ileride karşılaşacağımız olası hastalıklara karşı önlem..." dedi.

KORDON KANI NEDEN SAKLANIR?

Kordon kanından sayıca daha fazla kök hücre üretileceği, saklanması ve toplanmasının daha kolay olduğu, tüm aile fertlerinde kullanılabileceği ve farklı hücrelere dönüşme ihtimalinin diğer kök hücre kaynaklarına göre daha fazla olduğu gerekçesiyle saklanması tercih ediliyor.

Ama kordon kanından elde edilen kök hücrelerin tüm hastalıkları tedavi eden mucizevi bir kaynak olmadığı da ailelere anlatılıyor.

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