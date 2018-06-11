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Alişan ve Buse Varol'un evlilik ikramiyesi 700 bin TL

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.06.2018 09:30 | Son Güncelleme

Evlendikten sonra popülerliklerini hemen paraya çeviren çiftin, 1 yılı kapsayan 3 reklamlık anlaşma karşılığı 700 bin TL aldığı öğrenildi

Alişan ve Buse Varol'un evlilik ikramiyesi 700 bin TL

Alişan-Buse Varol Tektaş çifti dünyaevine girdikten kısa süre sonra bir mobilya firmasının reklam yüzü olmuşlardı.

Çiftin, 1 yılı kapsayan 3 reklamlık anlaşma karşılığı 700 bin TL aldığı öğrenildi.

Firmanın önce Serdar Ortaç- Chloe Loughnan ikilisiyle görüştüğü ancak çift yüksek ücret talep ettiği ve popülerlikleri az olduğu için Alişan ve eşinde karar kıldıkları ortaya çıktı.

Alişan ve Buse Varol 6 Mayıs'ta Swiss Otel’de dünya evine girdi.

Hemen her masadan düğün hediyesi olarak altın alan çifte tören boyunca üç kilo altın takıldığı öğrenildi.

Bu altının toplam değeri 540 bin lirayı buluyor.

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Anahtar Kelimeler:
alişan buse varol

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