Alişan ve Buse Varol'un evlilik ikramiyesi 700 bin TL

Alişan-Buse Varol Tektaş çifti dünyaevine girdikten kısa süre sonra bir mobilya firmasının reklam yüzü olmuşlardı.

Çiftin, 1 yılı kapsayan 3 reklamlık anlaşma karşılığı 700 bin TL aldığı öğrenildi.

Firmanın önce Serdar Ortaç- Chloe Loughnan ikilisiyle görüştüğü ancak çift yüksek ücret talep ettiği ve popülerlikleri az olduğu için Alişan ve eşinde karar kıldıkları ortaya çıktı.

Alişan ve Buse Varol 6 Mayıs'ta Swiss Otel’de dünya evine girdi.

Hemen her masadan düğün hediyesi olarak altın alan çifte tören boyunca üç kilo altın takıldığı öğrenildi.

Bu altının toplam değeri 540 bin lirayı buluyor.

