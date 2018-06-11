Alişan ve Buse Varol'un evlilik ikramiyesi 700 bin TL

Alişan-Buse Varol Tektaş çifti dünyaevine girdikten kısa süre sonra bir mobilya firmasının reklam yüzü olmuşlardı.
Çiftin, 1 yılı kapsayan 3 reklamlık anlaşma karşılığı 700 bin TL aldığı öğrenildi.
Firmanın önce Serdar Ortaç- Chloe Loughnan ikilisiyle görüştüğü ancak çift yüksek ücret talep ettiği ve popülerlikleri az olduğu için Alişan ve eşinde karar kıldıkları ortaya çıktı.
Alişan ve Buse Varol 6 Mayıs'ta Swiss Otel’de dünya evine girdi.
Hemen her masadan düğün hediyesi olarak altın alan çifte tören boyunca üç kilo altın takıldığı öğrenildi.
Bu altının toplam değeri 540 bin lirayı buluyor.
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