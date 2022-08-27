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  4. Alışveriş merkezinde kabusu yaşattı! Annesinin sırtı dönükken bebeğini çaldı

Alışveriş merkezinde kabusu yaşattı! Annesinin sırtı dönükken bebeğini çaldı

27.08.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki bir alışveriş merkezinde çekilen görüntüler ülkenin gündemine oturdu. İki çocuk annesi Danielle Wolff bebeğiyle alışveriş yaptığı sırada tanımadığı bir adam yanlarına yaklaştı ve bebeğini alarak hızla gözden uzaklaştı. Yaşananların şokuyla sarsılan anne, Facebook'ta SuperSpar şirketinin güvenlik ofisinden aldığı güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı ve olanlarla ilgili hesap sordu.

Güney Afrika’da yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Danielle Wolff isimli bir kadın SuperSpar mağazasında et reyonunun önünde alışveriş yaptığı sırada raflara daha iyi bakabilmek için eğildi. O sırada ise küçük kızı yanındaki alışveriş sepetinde oturuyordu. Genç kadın aldığı ürünleri sepete koymak için geri döndüğünde kızının yerinde olmadığını fark etti. Sekiz aylık bebeğinin kayıp olduğunu görünce büyük bir dehşet yaşayan Wolff, alışveriş merkezinin içinde kızını ve onu kaçıran kişiyi aramaya başladı.

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ANNESİ FARK ETMEDİ

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Wolff’un alışveriş yaptığı sırada üzerinde bir mağaza çalışanı anne ve kızının yanına yaklaştı. 8 aylık bebeğin bulunduğu arabaya doğru eğilen adam bir anda kızı kucağına aldı ve gözden uzaklaşmaya başladı. Daniella Wolff, hemen çalışanın yanına koştu ve “Onu nereye götürüyordun Onunla ne yapacaktın?” diye bağırarak bebeğini elinden aldı.

Olayın şokunu yaşadığını ifade eden Wolff, “Alışveriş sepetine baktığımda kızımın arabada olmadığını gördüm. Hemen etrafıma bakındım ve bebeğimi bu adamın kollarında buldum. Onu neden aldığını bilmiyorum. Gülüyor, sürekli gülüyor ve ben ona, bunun şaka olmadığını ve eğlenceli olmadığını söylüyorum.”dedi.

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HEMEN TUTUKLANDI

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Olayın sonrasında annenin şikayeti üzerine Güney Afrika Polisi devreye girdi ve personel tutuklandı. Alışveriş merkezi yaptığı açıklamada, “Güvenlik kamerası görüntülerini sağladık ve soruşturma için tam bir birlik içinde emniyet güçlerimizle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
alışveriş güney afrika süpermarket
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