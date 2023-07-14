Alışveriş merkezindeki yürüyen merdiveni tamir etmek için gelmişti! İşçinin ayağı merdivene sıkışınca korku dolu anlar yaşandı

Panama’nın Paitilla bölgesindeki Balboa Bulvarı’nda bulunan bir alışveriş merkezi korku dolu anlara sahne oldu. Bir alışveriş merkezinde bozulan yürüyen merdiveni tamir etmek için gelen işçinin ayağı merdivene sıkıştı. Yürüyen merdivenin tırabzanını tutan adamın dengesini kaybedip daha fazla yaralanmaması için ekipler büyük bir hızla kurtarma operasyonunu başlattı.

AYAKKABISI EZİLDİ

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde yürüyen merdivenin sağ taragına sıkışan adamın ayağının ön kısmının tamamen merdivende olduğu görüldü. Aynı zamanda ayakkabısının ezilerek kıvrıldığı da fark edildi. İşçinin kurtarılmasına yardımcı olmak için hidrolik aletlerle itfaiye ekipleri olay yerine geldi.