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  4. Alışveriş merkezindeki yürüyen merdiveni tamir etmek için gelmişti! İşçinin ayağı merdivene sıkışınca korku dolu anlar yaşandı

Alışveriş merkezindeki yürüyen merdiveni tamir etmek için gelmişti! İşçinin ayağı merdivene sıkışınca korku dolu anlar yaşandı

14.07.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Panama’daki bir alışveriş merkezinde bozulan yürüyen merdiveni tamir etmek için işçiler görevlendirildi. Tamirat sırasında işçilerden birinin ayağı yürüyen merdivene sıkışınca korku dolu anlar yaşandı. 25-30 dakika süren kurtarma operasyonunun sonrasında ismi açıklanmayan işçi hastaneye kaldırıldı.

Panama’nın Paitilla bölgesindeki Balboa Bulvarı’nda bulunan bir alışveriş merkezi korku dolu anlara sahne oldu. Bir alışveriş merkezinde bozulan yürüyen merdiveni tamir etmek için gelen işçinin ayağı merdivene sıkıştı. Yürüyen merdivenin tırabzanını tutan adamın dengesini kaybedip daha fazla yaralanmaması için ekipler büyük bir hızla kurtarma operasyonunu başlattı.

AYAKKABISI EZİLDİ

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Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde yürüyen merdivenin sağ taragına sıkışan adamın ayağının ön kısmının tamamen merdivende olduğu görüldü. Aynı zamanda ayakkabısının ezilerek kıvrıldığı da fark edildi. İşçinin kurtarılmasına yardımcı olmak için hidrolik aletlerle itfaiye ekipleri olay yerine geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Panamá yürüyen merdiven

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