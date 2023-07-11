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  4. Düğün günü faciaya dönüştü! Evliliğini kutlamak için havuza atladı... Elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti

Düğün günü faciaya dönüştü! Evliliğini kutlamak için havuza atladı... Elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti

11.07.2023 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunus’un güneydoğusundaki Hammamet şehrinde yaşayan 33 yaşındaki Aziz Karambali, nikahın kıyılmasından sonra düğünde arkadaşlarıyla kutlama yapmak için havuza atladı. Havuzdaki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılan Karambali ve beraberindeki iki arkadaşı hastanelik oldu. Arkadaşları kurtulurken damat hayatını kaybetti.

Tunuslu çiftin en mutlu günü düğün gecelerinde damadın elektrik çarpması sonucunda hayatını kaybetmesiyle kabusa döndü. Düğün gününde iki arkadaşıyla birlikte kutlama yapmak için havuza girmek isteyen damat Karambali akıma kapıldı. Olay yerine gelen ilk ekiplerin incelemesinde havuza yakın bir elektrik direğinin arızalı olduğu ve bir şekilde suya elektrik sızıntısının olduğu belirlendi.

AİLESİ YIKILDI

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Olaya ilişkin soruşturma devam ederken damadın cenazesi otopsi için bekletildi. Tunus'ta yayınlanan Ahla Sabah programına konuşan damadın arkadaşı, “Düğün töreni arkadaşları ve ailelerinin huzurunda yapıldı. Aziz ve iki arkadaşı havuza girdi. Çıktıklarında elektrik çarpmıştı. Malesef Aziz olay yerinde hayatını kaybetti” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Tunus düğün

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