Tek gecelik ilişkinin bedelini ağır ödedi! Aldatılan erkek arkadaşın intikamı acı oldu... Asit dökülerek öldürüldü

İngiltere’nin Manchester şehrinde Liam Smith isimli bir adam tek gecelik ilişki yaşadığı bir kadının öfkeli erkek arkadaşı tarafından yüzünden vuruldu ve üzerine asit dökülerek öldürüldü. Manchester Evening News’in haberine göre, 39 yaşındaki Michael Hillier kız arkadaşıyla birliktelik yaşadığı için Smith’i öldürdüğünü itiraf etti.

SEVGİLİSİ İLİŞKİYİ REDDETTİ

Sevgilisi Rachel Fulstow’un cinsel birliktelik için rıza göstermediğini söylemesi üzerine öfkeli bir şekilde Smith’in evine giden Hillier, önce bir el ateş etti. Adamı yüzünden vurduktan sonra ise sülfürik asit ve soda karışımından oluşan bir sıvıyı Smith’in üzerine döktü. Olaya ilişkin soruşturma hâlâ devam ediyor.