Tatile gittiğinde evini kiraya vermişti! Geri döndüğünde karşılaştığı manzaraya inanamadı... “Güçlü bir çamaşırı suyu kokusu ve sinekler...”

Kimliği açıklanmayan kadın altı aylık Cezayir seyahati sırasında Fransa’daki evini kiralamaya karar verdi. Bir çifte evini kiralayan kadın seyahati bitip Paris’teki evine geri döndüğünde ise ilginç bir manzarayla karşılaştı. Dairesine girdiğinde yokluğunda mutfağında yeni örülmüş alçak bir duvar gördü. 1 metre yüksekliğinde yaklaşık 4 metre genişliğinde mutfağında yeni örülmüş bir duvar keşfeden kadın, duvarın etrafında yoğun çamaşır suyu kokusu ve sinekleri görünce durumdan şüphelenerek polise haber verdi.

POLİSLER DELİK AÇARAK MÜDAHALE ETTİ

Polisler olay yerine geldiğinde alçak duvarda bir delik açtı. Deliğin derinliklerini keşfeden memurlar bir battaniyeyle örtülen cenin pozisyonunda bir erkek cesedi keşfetti. Cansız bedenin etrafında mide bulandırıcı kurtçuklar ve sürüngenler vardı.

Kurban plastiğe sarılı ve ileri derecede çürümüş halde bulundu. Yetkililerin şimdi, şahsın kimliğini tespit etmek ve kesin ölüm sebebini belirlemek için otopsi sonuçlarını bekledikleri bildiriliyor.