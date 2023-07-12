Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Tatile gittiğinde evini kiraya vermişti! Geri döndüğünde karşılaştığı manzaraya inanamadı... “Güçlü bir çamaşırı suyu kokusu ve sinekler...”

Tatile gittiğinde evini kiraya vermişti! Geri döndüğünde karşılaştığı manzaraya inanamadı... “Güçlü bir çamaşırı suyu kokusu ve sinekler...”

12.07.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altı aylık Cezayir seyahati sırasında ismi açıklanmayan bir kadın Fransa’daki evini bir çifte kiraya verdi. Kira süresi dolunca evine geri dönen kadın mutfağında yeni örülmüş bir duvar keşfetti. Duvarın etrafından güçlü bir çamaşır suyu kokusu geldiğini fark eden kadın durumu polise haber verdi. Polis duvarı yıktığında ise arkasından cenin pozisyonunda yatan bir erkek cesedi çıktı.

Kimliği açıklanmayan kadın altı aylık Cezayir seyahati sırasında Fransa’daki evini kiralamaya karar verdi. Bir çifte evini kiralayan kadın seyahati bitip Paris’teki evine geri döndüğünde ise ilginç bir manzarayla karşılaştı. Dairesine girdiğinde yokluğunda mutfağında yeni örülmüş alçak bir duvar gördü. 1 metre yüksekliğinde yaklaşık 4 metre genişliğinde mutfağında yeni örülmüş bir duvar keşfeden kadın, duvarın etrafında yoğun çamaşır suyu kokusu ve sinekleri görünce durumdan şüphelenerek polise haber verdi.

POLİSLER DELİK AÇARAK MÜDAHALE ETTİ

Polisler olay yerine geldiğinde alçak duvarda bir delik açtı. Deliğin derinliklerini keşfeden memurlar bir battaniyeyle örtülen cenin pozisyonunda bir erkek cesedi keşfetti. Cansız bedenin etrafında mide bulandırıcı kurtçuklar ve sürüngenler vardı.

Kurban plastiğe sarılı ve ileri derecede çürümüş halde bulundu. Yetkililerin şimdi, şahsın kimliğini tespit etmek ve kesin ölüm sebebini belirlemek için otopsi sonuçlarını bekledikleri bildiriliyor.

İlginizi Çekebilir

Ev sahibi kiracısının evine gizlice girdi! Görüntüler şoke etti

Ev sahibi kiracısının evine gizlice girdi! Görüntüler şoke etti

Kiracı ve ev sahibinin tezgah kavgasında sinirler gerildi

Kiracı ve ev sahibinin tezgah kavgasında sinirler gerildi

 Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

 “Tutuklanmayacak kadar güzelim” demişti! Beklediği gibi olmadı

“Tutuklanmayacak kadar güzelim” demişti! Beklediği gibi olmadı

 Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önce çığlık çığlığa kaçtılar! Sonra telefona sarılıp çektiler Önce çığlık çığlığa kaçtılar! Sonra telefona sarılıp çektiler
Anahtar Kelimeler:
Paris Fransa ceset

En Çok Okunan Trend Haberler

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dili bir anda yeşil renge döndü ve tüylenmeye başladı

Dili bir anda yeşil renge döndü ve tüylenmeye başladı

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prizinden çıkana inanamadı! “Resmen yeni bir hayat”

Prizinden çıkana inanamadı! “Resmen yeni bir hayat”

Oyuncak bebek zannetti! Başı olmayan cansız bedeni görünce şoke oldu

Oyuncak bebek zannetti! Başı olmayan cansız bedeni görünce şoke oldu

Prime Day indiriminin yıldızı! Bir kez kullanan vazgeçemiyor, kaçırmayın

Prime Day indiriminin yıldızı! Bir kez kullanan vazgeçemiyor, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.