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Aliye'nin Ayşe'si Su Dura'yı bir de şimdi görün! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

04.04.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2004 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Aliye dizisi, o dönemde ekranlarda fırtınalar estirmişti. Dizide Aliye ve Sinan'ın kızı Ayşe'yi canlandıran Su Dura büyüdü. Güzelliğiyle hayran bırakan Dura'yı görenler tanıyamadı.

Aliye'nin Ayşe'si Su Dura'yı bir de şimdi görün! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

'Çocuklarım olmadan asla' repliğiyle akıllara kazınan Aliye dizisi, 2004 yılında yayın hayatına başlamış ve reyting rekorları kırmıştı. Dizinin çocuk oyuncularından Su Dura, Aliye'den sonra başka projede yer almış fakat bir süre sonra kayıplara karışmıştı. Küçük Ayşe yıllar sonra ortaya çıktı, güzelliğini görenler hayran kaldı.

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Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyan genç oyuncu değişimiyle görenleri şaşırtıyor.

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Dura, Aliye dizisinden sonra 'Sağır Oda', 'Ezo Gelin' ve 'Milyonda Bir' gibi yapımlarda da rol aldı.

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DEĞİŞİMİYLE HERKESİ ŞAŞIRTTI

Su Dura, şimdilerde güzel bir genç kadın oldu. O dönem Ayşe karakterine hayat veren ve sevimli halleriyle dikkat çeken Su Dura, ilerleyen yıllarda oyunculuğa devam etmedi.

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Su Dura'nın yıllar içindeki değişimi, görenleri hayrete düşürdü. Güzelliğiyle kendine hayran bırakan oyuncu, bambaşka birine dönüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Aliye dizisi Su Dura Oyuncu sinan

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