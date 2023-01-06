Alkollü olan Berkay polisle tartıştı! 2 yıl trafikten men edildi

Şarkıcı Berkay Şahin yine bir olayla gündemde. Daha önce de alkollüyle olaylara karışan iki çocuk babası şarkıcı Berkay Şahin, önceki akşam eşi Özlem Ada Şahin ile eğlenmeye çıktı. Mekânda alkol alan şarkıcı, o halde direksiyon başına geçti. Maslak'ta polis çevirmesine takılan Şahin'in olay çıkardığını iddia edildi.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Söylemezsem Olmaz'da yer alan habere göre, seyir halindeyken polisleri gören şarkıcı, çevirmeye girmek istemedi. Alkollü olan Berkay'ın polis memurlarıyla da tartıştığı ve o görüntülerin emniyette bulunduğu söylendi. Şarkıcı, alkollü araç kullandığı için 2 yıl trafikten men edildi. Şarkıcı ve eşinin aracı olay yerinde bırakarak uzaklaştığı da konuşulanlar arasında.

DAHA ÖNCE DE ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMIŞTI

Geçtiğimiz yıllarda da alkollü bir şekilde araç kullanırken yakalanan şarkıcı, "Alkollü araç kullanmam çok saçma. Büyük hatalıyım zaten ama kısa mesafe sürdüğüm için sıkıntı yok" demişti.

