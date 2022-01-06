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Alkollü sürücü, herkesi çileden çıkardı! "Ben özel kuvvettenim, askerim"

06.01.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da alkollü bir sürücü, gece vakti adeta herkesi çileden çıkardı. 2.97 promil alkollü çıkan, çakarlı ve sirenli araç kullanırken polis tarafından yakalanan şahıs, hem ekiplere hem de hastane personeline zor anlar yaşattı. Özel kuvvetlerde askeri personel olduğunu belirterek cezadan kurtulmaya çalışan sürücü, basın mensuplarına da hakaretler yağdırarak polis ekiplerinden "Çektirmeyin beni" talebinde bulundu.

Alkollü sürücü, herkesi çileden çıkardı! "Ben özel kuvvettenim, askerim"

Hareketli anlar gece yarısı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre tedavi gören bir yakınını görmek için hastaneye gelen Tolga A. (37) hastane personeline çocuk acilin yerini sordu. Hastane personeli tarafından kendisine verilen tarifi beğenmeyen Tolga A. sağlık personeliyle hastane içinde tartışmaya başladı. Tartışma seslerini duyan polis ve özel güvenlik ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışan Tolga A. sağlık personeline küfrederek hakaretlerde bulundu.

"BEN ÖZEL KUVVETLERDEN TOLGA"

Polis ekiplerinin müdahalesiyle hastaneden çıkarılan Tolga A. hastane acil servisi önünde park halinde bulunan lüks aracına bindi. Hareket etmeden önce araçtaki çakarları açarak siren çalan Tolga A. hızla hastaneden çıkmak istedi. Bu sırada durumu fark eden polis ekipleri yaya olarak aracın önüne geçip otopark çıkışında aracı durdurdu. İlk olarak araçta kontrol yapan polis ekipleri araçta polis siren ve çakar sistemi bulunduğunu tespit etti. Özel kuvvetlerde askeri personel olduğunu belirterek polisten kurtulmaya çalışan sürücü ekiplere uzun süre dil döktü. Ehliyet ve ruhsat isteyen polis memurlarına “Ben özel kuvvetlerden Tolga A. ben özel kuvvettenim, ben askerim” diyerek işlem yaptırmaktan kaçındı.

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2.97 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Ardından polisin sürücüye alkol testi yapmak istemesi üzerine polis ve sürücü arasında uzun bir mücadele başladı. Alkol testine itiraz eden ve alkollü olmadığını belirten Tolga A. polisin uzattığı alkol metreye üflemeyeceğini belirterek kolunu sıvayıp, “Ağabey kanımı alın” dedi. Polisin dakikalarca alkol metreyi üfletmeye çalıştığı Tolga A. son çare olarak götürüldüğü hastane polis odasında alkol metreyi üflemeyi başardı. Yapılan alkol testinde 2.97 promil alkollü çıkan Tolga A. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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4 BİN 45 TL CEZA KESİLEREK EHLİYETİNE EL KONULDU

Polis çakarı ve siren sistemi bulunan otomobil polis ekipleri tarafından çağırılan çekici ile otoparka çektirildi. Sürücü Tolga A.’ya alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL, çakarlı ve sirenli araç kullanmaktan bin 823 TL ve ehliyet belgesi ibraz etmemekten 427 TL olmak üzere toplamda 4 bin 73 TL para cezası kesildi. Sürücü Tolga A.’nın ehliyetine de alkollü araç kullanmaktan 6 ay süreyle el konuldu. Yapılan sorgu ve incelemelerde ise Tolga A.’nın her hangi bir askeri personel olmadığı anlaşıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Aksaray
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