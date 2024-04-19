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  4. Alkollüyken çevirmeye takıldı! Teşkilat'ın yıldızı Aybüke Pusat ehliyetini kaptırdı

Alkollüyken çevirmeye takıldı! Teşkilat'ın yıldızı Aybüke Pusat ehliyetini kaptırdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.04.2024 13:15
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TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta Neslihan karakterine hayat veren Aybüke Pusat, alkolüyken direksiyon başına geçti. Çevirmeye takılan Pusat, yapılan kontroller sonucu ehliyetini kaptırdı.

Alkollüyken çevirmeye takıldı! Teşkilat'ın yıldızı Aybüke Pusat ehliyetini kaptırdı

2014 yılında Miss Turkey'de üçüncü olan Aybüke Pusat, kariyerine oyuncu olarak devam etmeye karar verdikten sonra birçok başarılı projede yer alarak seyirci karşısına çıktı.

DİREKSİYON BAŞINDA ALKOLLÜYDÜ

Şimdilerde TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat'ta Neslihan karakterine hayat veren Aybüke Pusat, Etiler'de saat 02:00 sularında trafik çevirmesine takıldı. Ünlü oyuncu yapılan kontroller sonucu alkollü olduğu tespit edilirken, ehliyetine el konuldu.

kapak aybüke

Posta Gazetesi'nden Kamil Sümer'in haberine göre ünlü oyuncu trafik polislerinin "Bir arkadaşınızı arayın, aracı almaya gelsinler" önerisine "Burada kalsın, yarın aldırırım" yanıtını vererek taksiyle evine gitti. Oyuncunun aracı çekici ile emniyet otaparkına götürüldü.

pusat

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Aybüke Pusat Miss Turkey ünlü oyuncu karakteri
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