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Allison Mack itiraf etti: Seks tarikatına katılmalarını sağladım

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.04.2019 09:13 | Son Güncelleme

Bir dönem ülkemiz televizyonlarında da gösterilen Smallville dizisindeki rolüyle tanınan ABD'li aktris Allison Mack, bazı kadınların, kendilerini bir danışma grubu gibi tanıtan ancak “seks tarikatı“ olduğu iddia edilen Nxivm'e katılmalarını sağladığı suçlamasını kabul etti.

Allison Mack itiraf etti: Seks tarikatına katılmalarını sağladım

Brooklyn’de federal mahkemeye çıkan Mack, Nxivm ile ilgili “şantaj” ve “şantaj yapmak için komplo kurma” suçlamalarını kabul ettiğini açıkladı. Mack yazılı açıklamasında, kurbanlarına bir kadın danışma grubuna katıldıklarını söyleyerek, Nxivm’e kazandırdığını itiraf etti.

“Nexium” diye okunan Nxivm grubu 1998’de bir kişisel gelişim programı olarak ortaya çıktı. Grubun yetkilileri, eski bir Meksika Devlet Başkanı’nın oğlu ve Mack gibi Hollywood yıldızları dahil 16 bin kişiye yardımcı olduklarını söylüyor. Nxivm internet sitesinde kendisini “insan olmanın ne demek olduğu gibi önemli sorulara yanıt vermeyi ve insanları güçlendirmek için insani prensipleri rehber edinmiş bir topluluk” diye tanımlıyor.

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Grubun “Daha iyi bir dünya inşa etmek için çalışıyoruz” sloganına karşın, lideri Keith Raniere grup içinde bir “efendi ve köle” sisteminin başında olmakla suçlanıyor.

ÜNLÜ OYUNCUNUN TARİKATTAKİ ROLÜ…

Smallville dizisindeki Chloe Sulluvan karakteriyle tanınan Mack, Nxivm hakkında yapılan soruşturma sonucu suçlama yöneltilen altı kişiden biri. Savcılar, grubun piramit sistemiyle çalıştığını ve üyelerinin grup içinde ilerleyebilmek için binlerce dolar ödediğini iddia ediyor.

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Raniere’in tek erkek olarak yapının tepesinde bulunduğu, Mack’in ise başlıca kadın yardımcılarından biri olduğu belirtiliyor. Gruba dahil olan kadınların vücutlarına Raniere’in isminin baş harflerinin damgalandığı iddia ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Allison Mack seks tarikatı

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