Alman araba markaları hangileridir?

Alman otomobil markaları arasında en bilindikleri sıralayın desek hemen herkes sırasıyla Mercedes ve BMW markasını arka arkaya sıralar. Ancak sadece bu markalar ile sınırlı kalmayan grup oldukça geniştir. Özellikle otomotiv sektörünün gelişmesinde büyük katkı sağlayan markaları sizler için sırayla inceleyeceğiz. AUDI Marka ilk olarak 1909 yılında ortaya çıkmıştır. Bu süreçte üretime başlayan marka, Almanya’da kuruldu. Şirketin kurucusu ise August Horch’tur. Zaten Audi ismi de kurucusundan gelmektedir. Audi Almanca’da “dinlemek” anlamının direk karşılığı olarak bilinir.

Marka daha sonra 1932 yılında Audi, Auto Union UG’yi kurabilmek için, Wanderer ve DKW ile bir ortaklık yaptı. Aslında markanın logosundaki bağlantılı dört halkanın ana çıkış noktası burasıdır. 1966 yılında ise marka Volkswagen Grup olarak anılmaya başlandı. Ekip giderek daha trend bir grup olmaya başladı. 2017 yılında Audi dünya çapında 1.878.100 otomobil satışı gerçekleşerek tarihe damga vurdu. ile art arda sekizinci genişleme yılını yaşadı. Marka, tartışmasız dünyanın en iyi Alman arabalarından bazılarını yapıyor. Alman malı araba marklarından biri olan Audi, en iyi alman araba markası olma yolunda da emin adımlarla günümüze kadar ulaştı.

MERCEDES BENZ En iyi alman araba markalarından biri de Mercedes Benz’dir 1926 yılıda kurulan şirket, Karl Benz ile çalışan Gottlieb Daimler ile birlikte oluşturulmuştur. Günümüze kadar Alman araba markaları listesinde üst sıralara oynayan Mercedes Benz, çıkardığı birbirinden lüks otomobiller ile kendinden çokça bahsettirdi.

Mercedes, Alman otomobil marka sıralamasında üst sıralara ortaya çıkardığı bir çok model ile oynadı. Sedan serisi A, C, E ve S-Serisi bunlardan sadece bir kaçı. Ayrıca Maybach ile yapılan bazı özel otomobillerde en iyi alman markası olma yolunda Mercedes’i destekledi. SUV serileri de GLA, GLC, GLE ve GLS’yi içeriyor. Bunun yanında ikonik model olan G Serisi’nde unutmamak gerek. BMW Alman spor araba markaları listesinde adından fazlasıyla söz ettiren BMW, 1916 yılında piyasaya çıktı. Markanın genel merkezi genel merkezi Münih, Bavyera’dadır. En iyi Alman otomobil markları listesinde üst basamaklara tırmanmada markanın üstün gelişim gösteren motorları büyük rol oynuyor. Bu sayede marka adından sıkça bahsettiriyor.

VOLKSWAGEN Volkswagen, Ferdinand Porsche’nin şirketi kurduğu 1937’den beri BAŞARILI Alman otomobil markaları listesinde üst sıralara oyuyor. Volkswagen’in merkezi ise Almanya’nın Wolfsburg kentinde bulunuyor. Esas slogan olarak “halkın arabası” mottosuyla çıkan marka, kısa zamanda önemli satış adetlerine imza attı. Volkswagen kısa sürede en çok satan Alman otomobiller listesinde üst sıralara oynadı. Marka zamanla Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini, Bugatti, Skoda ve SEAT gibi güçlü markaların da bünyesinde toplayarak güçlü bir birliktelik oluşturdu. Marka Beetle ve Vanagon gibi tarihe damga vuran modelleri de ortaya koydu. Alman otomobil markaları listesinde başarılı tarafta olan model, bu başarısını birazda Passat ve Tiguan gibi ana lokomotif modeller borçlu. Kompakt seçenekler arasında ise Beetle ve Golf bulunur.

Savaş, üretimi askeri araçlara çevirmişti. Type 82 Kübelwagen, ticari araç amfibi Schwimmwagen - Alman kuvvetleri için üretildi. Volkswageni kullanan ilk yabancılardan birisi ise, Amerikan savaş muhabiri Ernie Pyle idi.

1961 Type 1 Beetle, alüminyum alaşımlı blok ve kafalardan yapılmış 36 BG gücünde 1200cc dört silindirli hava soğutmalı motor ile geldi. 1966'da Tip 1, 1300 motorla geldi. 1967'de Tip 1'in 1500 motorlu versiyonu da vardı. 1970'de 1600 cc hacminde motor modelde sunuldu. Hava soğutmalı motor, kurşunsuz benzin kullanması sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri pazarında yerini kaybetti. Bu hava soğutmalı motorlar, aşırı ısınmayı engellemek için genellikle yakıt açısından zengin olacak şekilde ayarlandı. Bu durum aşırı karbon monoksit emisyonlarının yayılmasına neden oldu.

Altıncı nesil Passat ve beşinci nesil Jetta, 2005 yılında piyasaya sürüldü. Volkswagen 2008 yılına kadar Scirocco'yu geri getirerek serisini daha da genişletmeyi planladığını duyurdu . Wolfgang Bernhard'ın (Volkswagen marka CEO'su) "ürün saldırısı" ndaki diğer modeller arasında Tiguan’da yer alıyordu. 2008 yılında orta ölçekli SUV ve Passat Coupe’de üretildi . Kasım 2006'da Bernd Pischetsrieder, Volkswagen Grubu CEO'su olarak istifa ettiğini açıkladı ve 2007'nin başında Audi'nin dünya çapındaki CEO'su Martin Winterkorn onun yerine geçti.