Alman oyun bilgisayarı ve aksesuarları markası Türkiye’ye geliyor

Yapılan açıklamaya göre, Alman oyun bilgisayarı ve aksesuarları markası ERAZER, Türkiye’ye geliyor. Marka, ilk etapta dizüstü bilgisayar modellerini kullanıcılarla buluşturacak. Markanın satışları ise 2025’in Ocak ayında başlayacak.

Türkiye’de satışa sunulacak ürünler arasında, Beast X40, Major X15, Deputy P60 ve Deputy P60i yer alıyor. Bu ürünler, Intel Core i9 işlemciler ve NVIDIA GeForce RTX GPU’lar gibi donanımlarla geliyor. 240 Hz QHD ekran gibi özellikler sunuyor.

Marka aynı zamanda Türkiye’yi bölgedeki merkez üssü olarak konumlandırarak Körfez ülkelerine, Türk Cumhuriyetlerine ve Balkan ülkelerine genişlemeyi planlıyor.

Medion Kuzey ve Güney Avrupa Genel Müdürü Michiel Van Der Vliet, Türkiye pazarına girişle ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye’yi bir merkez olarak konumlandırarak buradan Körfez ülkelerine, Türk Cumhuriyetlerine ve Balkanlara genişlemeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.