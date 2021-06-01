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Almanya, "çok yüksek" olan Kovid-19 risk seviyesini "yükseğe" düşürdü

01.06.2021 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki risk seviyesi yeni vakaların gerilemesiyle "çok yüksekten" "yükseğe" düşürüldü.

Almanya, "çok yüksek" olan Kovid-19 risk seviyesini "yükseğe" düşürdü

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ile Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, vaka sayılarının düşmesinden ve hastanelerin yoğun bakım servislerindeki durumun rahatlamasından dolayı risk seviyesinin düşürüldüğünü söyledi.

Kovid-19 salgınında ülkedeki durumun iyileştiğini ifade eden Spahn, "Ancak biz hala pandeminin ortasındayız." uyarısında bulundu.

Spahn, risk seviyesinin düşürülmesine ilişkin değerlendirmenin, salgında zor geçen ikinci ve üçüncü dalganın kırılmasına ilişkin bir işaret olduğunu belirterek, ancak insanlar dikkatli olmadığında durumun çok hızlı değişebileceğini ve kötüleşebileceğini kaydetti.

Kovid-19 tespitine yönelik hızlı testlerin ücretsiz yapıldığı bazı merkezlerde usulsüzlük yapıldığının ortaya çıkmasına da değinen Spahn, "Dolandırıcılık edepsizliktir." ifadesini kullandı.

Test merkezlerini işletenlerin çoğunun dürüst olduğunu ifade eden Spahn, bu merkezlerinin gelecekte daha iyi denetleneceğini kaydetti.

SON 24 SAATTE 153 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Almanya’da son 24 saatte 1785 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 3 milyon 682 bin 911’e çıktı.

Son 24 saatte 153 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 88 bin 595'e yükseldi.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 35,2 olarak tespit edildi. 25 Mayıs'ta 58,4 olan bu sayı, dün 35,1 olarak açıklanmıştı.

11 Mayıs'ta 6 bin 125 olan yeni vaka sayısı da, 18 Mayıs'ta 4 bin 209'a, 25 Mayıs'ta da 1911'e gerilemişti.

AŞI KAMPANYASI

Almanya’da devam eden aşı kampanyasında 36 milyon 4 bin 55 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 15 milyon 9 bin 970 kişiye ikinci dozu yapıldı. Böylelikle ülkede 27 Aralık 2020'den bu yana 51 milyon 14 bin 25 doz aşı uygulandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Almanya

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