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Almanya’da yaşayan Türk istenmeyen bebeklerin bırakıldığı kabinleri tanıttı! Sosyal medyada gündem yarattı

19.07.2023 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da yaşayan bir Türk, ülkenin geneline yayılan ve istenmeyen bebeklerin bırakıldığı kabinleri tanıttığı sosyal medya videosuyla gündem yarattı. Azat Oğuz isimli Türk, “Babyklappe (Bebek Kutusu)” olarak bilinen kabinleri anlatarak işleyişinden söz ettiği videosuyla milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Almanya’da kullanılan “Babyklappe (Bebek Kutusu)” olarak bilinen kabinleri anlatan Oğuz gönderisine, “Gizli bebek bırakılan bölmeler” notunu ekledi. Bebek kabinlerinin işleyişi hakkında da bilgi veren Oğuz paylaşımında, “Gördüğünüz gibi tamamen anonim bir şekilde tasarlanmış. Bu yerler genellikle hastane dışında kayıt dışı doğum yağmış kişiler için ya da hastanede doğum yapıp bebeklerini istemeyenler için tasarlanmış. Çocuğunuzu bırakmak istediğiniz zaman pencereyi açıyorsunuz. Pencereyi kapattığınız zaman hastanede alarm çalıyor ve hemşirelere gelip buradan bebeği alıyor” ifadelerini kullandı.

AYAK İZİNİ ALMAK ZORUNLU

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Bebeğini bırakmak isteyenlerin bilgilerinin gizli tutulduğuna vurgu yapan Oğuz, “İçeride bulunan kağıda kendinizle ilgili bilgiler yazabiliyorsunuz. Bu bilgiler gizli tutuluyor. Ancak çocuk 16 yaşında geldiğinde isterse bu bilgilere ulaşabiliyor. Anonim bir şekilde bebeğinizi bıraksanız dahi yine de sizden bebeğin ayak izini almanızı istiyorlar. Daha sonrasında bu çocuklar devletin koruması altına alınıyor” dedi.

BABYKLAPPE (BEBEK KUTUSU) NEDİR?

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Almanya’da ilk modern bebek kutuları 2000 yılında tekrar konuluyor. Hastanelerin dış duvarına yerleştirilen “Babyklappe” adı verilen sistemde, bebek, fırına benzeyen kapaklı bir bölmeye yerleştiriliyor. Kutu kapatıldıktan bir süre sonra içindeki alarm çalmaya başlayarak hastane personelini uyarıyor. Bebek 2-3 dakika içinde personel tarafından, bölmenin hastane içindeki tarafından alınıyor.

Bu bebek kabinleri genellikle hastaneler, polis merkezleri, yangın istasyonları ve belediye binalarında bulunur. Kabinlerin amacı, ebeveynlerin istismardan veya zararlı durumlardan kaçınabilmeleri için anonim bir şekilde bebeğini bırakmalarını sağlamaktır.

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Almanya bebek

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