Türk gezgin Pakistan’daki bir pazar yerini paylaştı! Görüntüler sosyal medyada tepki çekti

Sosyal medyadan seyahatlerindeki deneyimlerini paylaşan Türk gezgin Uğur Kola son olarak Pakistan’daki görüntüleriyle gündem yarattı. Pakistan’ın Karaçi şehrindeki bir pazara giden Kola’nın tezgahları gördüğünde şaşkınlığını gizleyemedi. Türk gezgin tezgahlarda açık bir şekilde satılan üzeri sinek dolu yiyecekleri gördüğünde gözlerine inanamadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Kola’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce izlenmeye ulaştı. Görüntüleri kullanıcılar yorum yağmuruna tutarken gördüklerine inanamadıklarını da dile getirdi.