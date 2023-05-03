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  4. Türk gezgin Pakistan’daki bir pazar yerini paylaştı! Görüntüler sosyal medyada tepki çekti

Türk gezgin Pakistan’daki bir pazar yerini paylaştı! Görüntüler sosyal medyada tepki çekti

03.05.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk gezgin Uğur Kola seyahatlerinden deneyimleri sosyal medya hesabından paylaşarak kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Son olarak Pakistan seyahatinden bir video paylaşan Kola, bir pazar yerini gösterdi. Pazar yerinde gıda ürünlerinin üzeri açık bir şekilde sergilenmesi ve sineklerle kaplı olması tepki çekti.

Sosyal medyadan seyahatlerindeki deneyimlerini paylaşan Türk gezgin Uğur Kola son olarak Pakistan’daki görüntüleriyle gündem yarattı. Pakistan’ın Karaçi şehrindeki bir pazara giden Kola’nın tezgahları gördüğünde şaşkınlığını gizleyemedi. Türk gezgin tezgahlarda açık bir şekilde satılan üzeri sinek dolu yiyecekleri gördüğünde gözlerine inanamadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Kola’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce izlenmeye ulaştı. Görüntüleri kullanıcılar yorum yağmuruna tutarken gördüklerine inanamadıklarını da dile getirdi.

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Pazar Pakistan

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