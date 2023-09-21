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Almanya'daki 8 milyon euroluk soygunda yeni gelişme! İşte Yasemin Gündoğan'ın suç ortağı: Mal varlığı dudak uçuklattı

21.09.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da Yasemin Gündoğan'ın 8 milyon euroluk vurgununda yeni gelişmeler yaşandı. Yapılan incelemelerde Gündoğan'a yardım eden kişinin Yiğit Tufan olduğu ortaya çıktı. Blondi (sarışın) lakaplı Tufan'ın telefon dolandırıcılığı yöntemiyle elde ettiği yaklaşık 1 milyon Euro'yu ticari havayolu taşımacılığıyla Türkiye'ye soktuğu tespit edildi. Türkiye'de 2020'den beri aranan Tufan'ın hakkında Almanya'da yaşanan soygunla ilgili de yakalama kararı çıkarıldı.

Almanya'daki 8 milyon euroluk soygunda yeni gelişme! İşte Yasemin Gündoğan'ın suç ortağı: Mal varlığı dudak uçuklattı

Almanya Bremen'de, çalıştığı şirketin 8 milyon eurosnu (230 milyon lira) çalarak kayıplara karışan Yasemin Gündoğan'ın izi, uluslararası dedektiflerce aranmaya devam ediyor. Gündoğan'ın, Çeşme'de iki lüks villa aldığını tespit eden dedektifler kısa sürede yeni bilgilere de ulaştı.

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SUÇ ORTAĞININ KİMLİĞİ BERLİLENDİ

Yasemin Gündoğan'ın para transferi için kullandığı jetlerin, İzmir'de kurdukları çağrı merkezleriyle yüzlerce yaşlı Alman vatandaşını dolandıran şebekenin kullandığı jetlerle aynı olduğunu belirledi.

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Yasemin Gündoğan'a yardım eden kişinin Almanya'da "polis üniforması ile dolandırıcılık" suçundan aranırken Türkiye'ye kaçan Yiğit Tufan olduğu ortaya çıktı. Tufan'ın ayrıca Yasemin Gündoğan'a yardım ettiği iddiasıyla Almanya'da tutuklanarak cezaevine gönderilen Büşra Satılmış'ın erkek arkadaşı olduğu belirlendi.

LAKABI 'SARIŞIN'

Dedektifler, yaptıkları araştırmada Tufan'ın, İzmir'de kurdukları çağrı merkezleriyle yüzlerce yaşlı Alman vatandaşına kendilerini polis, savcı ve hakim gibi tanıtarak dolandıran şebekenin üst düzey yöneticisi olduğunu tespit etti.

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İzmir'de 2020 yılında düzenlenen 35 kişinin gözaltına alındığı operasyondan kaçmayı başaran blondi (sarışın) lakaplı Tufan'ın telefon dolandırıcılığı yöntemiyle elde ettiği yaklaşık 1 milyon Euro'yu ticari havayolu taşımacılığıyla Türkiye'ye soktuğu tespit edildi.

MAL VARLIĞI DUDAK UÇUKLATTI

Yasemin Gündoğan ile ortak hareket ettiği belirlenen Yiğit Tufan'ın mal varlığı da dudak uçuklattı. Yapılan araştırmada Tufan'ın 2019 model Lamborghini marka spor otomobil, Bodrum Gündoğan'da dubleks villa, Bodrum Çeşme'de 2 adet restoran, İzmir Folkart Towers'da bir restoranı olduğu belirlendi.

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre 2020 yılından bu yana İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından aranan Yiğit Tufan hakkında Almanya'da yaşanan soygunla ilgili de yakalama kararı çıkarıldı.

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soygun

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