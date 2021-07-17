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Almanya’daki sel felaketinde can kaybı 133'e yükseldi

17.07.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 133'e yükseldi. Afet bölgelerinde 15 bin kişilik ekip görev yaparken, arama-kurtarma çalışmalarına ordu da destek veriyor. Selin vurduğu bölgelerde 100 binin üzerinde kişi elektriksiz kaldı. Bazı bölgelere ise su tedarikinde sıkıntı yaşanıyor. Belçika'daki sellerde ise yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi, 20 Temmuz'da bir günlük milli yas ilan edildi.

Almanya’daki sel felaketinde can kaybı 133'e yükseldi

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü doğal afetlerden birinin yaşandığı Almanya'da sel felaketinin bilançosu giderek artıyor. Rheinlan-Pfalz eyaletinde sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a yükselirken, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde ise can kaybı 43'te kaldı. Toplam ölü sayısının 133'e ulaştığı Almanya'da afet bölgelerinde 15 bin kişilik ekip görev yaparken, arama-kurtarma çalışmalarına ordu da destek veriyor.

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Selin vurduğu bölgelerde 100 binin üzerinde kişi elektriksiz kaldı. Bazı bölgelere ise su tedarikinde de sıkıntı yaşanıyor. Rheinland-Pfalz eyaletinin Ahrweiler bölgesinde doğal gaz boru hatları tamamen zarar görürken, hatların yeniden döşenmesinin aylar sürebileceğini tahmin ediliyor. Selden etkilenen bazı bölgelerde itfaiye erleri, yerel yetkililer ve askerler, selin sürüklediği enkaz yığınıyla tıkanan cadde ve sokakları temizlemek için geniş çaplı çalışma başlattı.

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CUMHURBAŞKANI BÖLGEYE GİDECEK

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, ABD'den dönen Başbakan Angela Merkel'in afet bölgelerini en kısa sürede ziyaret edeceğini açıkladı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in de felakette çok sayıda evin yıkıldığı Erftstadt kentini ziyaret edeceği duyuruldu. Erftstadt Belediye Başkanı Carolin Weitzel ise can kaybının artabileceğine işaret ederek, "Daha fazla kurban bulacağımız ihtimal dahilinde" dedi.

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BELÇİKA'DA ÖLÜ SAYISI 27 OLDU, MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Belçika'daki sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi, 20 Temmuz'da bir günlük milli yas ilan edildi.

Belçika hükümetinin, sellerde yaşamını yitirenler için aldığı karar doğrultusunda 20 Temmuz'da 12.00'de sirenler çalacak, bayraklar yarıya indirilecek, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

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21 Temmuz'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sınırlı etkinliklerle düzenlenecek bağımsızlık günü kutlamaları tümüyle iptal edildi.

Yerel basında, ölü sayısının 27'ye çıktığı belirtildi.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo ise durumu, "ülkemizin şimdiye kadar gördüğü en büyük felaket olabilecek sel baskınları" şeklinde tanımlarken resmi ölü sayısını 20, kayıp sayısını ise 19 olarak açıkladı.

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SON DURUM

Ülkenin selden etkilenen doğu bölgesinin büyük bölümünde yağışlar dün itibarıyla durdu.

Belli akarsular için sel ve taşkın riskleri sürerken belediyeler suyun çekildiği yerlerde ilk değerlendirmelerini yapmaya başladı.

Sellerden etkilenen 120 civarı belediye, evlerinde izole edilmiş birçok kişiye ulaşmakta hala zorluk çekiyor.

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Otoyolların çoğu trafiğe açılamadı, demir yollarının ise 30 Ağustos'a kadar kademeli olarak hizmete girmesi bekleniyor.

İçme sularının kullanılabilirliği hala birçok bölgede sorun olmaya devam ederken vinç ve kamyonlar kentleri temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yağışlar, özellikle ülkenin doğusundaki Liege, Verviers, Spa, Namur ve Limburg bölgelerini etkilemişti.

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İHA-AA

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Anahtar Kelimeler:
sel Almanya
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