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Almanya ekibi Hertha Berlin'de forma giyen Tolga Ciğerci ısınmaya "Başın sağ olsun Türkiyem" yazılı tişörtle çıktı

12.02.2023 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya ekibi Hertha Berlin'de forma giyen tecrübeli futbolcu Tolga Ciğerci, Bundesliga'nın 20. haftasında oynanan Borussia Mönchengladbach karşılaşması öncesi ısınmaya "Başın sağ olsun Türkiyem" yazılı tişörtle çıktı.

Almanya ekibi Hertha Berlin'de forma giyen Tolga Ciğerci ısınmaya "Başın sağ olsun Türkiyem" yazılı tişörtle çıktı
Tolga Ciğerci

Tolga Ciğerci

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Hertha BSC Berlin
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Almanya ekibi Hertha Berlin forması giyen milli oyuncu Tolga Ciğerci ısınmaya "Başın sağ olsun Türkiyem" yazılı tişörtle çıktı.

"BAŞIN SAĞOLSUN TÜRKİYEM"

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Almanya Bundesliga’nın 20. haftasında Hertha Berlin, Borussia Mönchengladbach’ı konuk etti. Mücadele öncesi Hertha Berlin’de forma giyen Tolga Ciğerci ısınmaya "Başın sağ olsun Türkiyem" yazılı tişörtle çıktı.

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GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

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Mücadele öncesi takımlar ise Türk bayrağı eşliğinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Tolga Ciğerci’nin zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadığı dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan karşılaşma Hertha Berlin’in 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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