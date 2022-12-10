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  4. Şaka yapmak istedi! Yürekleri ağza getirdi... Sevgilisini kucağına alıp üçüncü kattan aşağı attı

Şaka yapmak istedi! Yürekleri ağza getirdi... Sevgilisini kucağına alıp üçüncü kattan aşağı attı

10.12.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’da geçilen görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. İsmi açıklanmayan bir çiftin yürekleri ağza getiren videosunda genç adam sevgilisini kucağına alarak üçüncü kattaki apartman dairesinden aşağı attı. O anlar sosyal medyadan paylaşıldı.

Şaka yapmak istedi! Yürekleri ağza getirdi... Sevgilisini kucağına alıp üçüncü kattan aşağı attı

Kanada’da bir çift karın keyfini çıkartmak için evlerinin balkonunda beraber fotoğraf çektirmeye başladı. Fotoğraf çekiminin arasında sevgilisini kucağına alan genç adam kimsenin aklına gelmeyecek bir hamle yaparak kız arkadaşını 3. kattaki evlerinin balkonundan aşağı attı. Evde bulunanlar şaşkınlık geçirerek olayı takip etti.

BURNU BİLE KANAMADI

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Üçüncü kattaki evinin balkonundan aşağı atılan kadın videonun devamında burnu bile kanamadan evine geri döndü. Çünkü genç adamın sevgilisini attığı yerde insan boyunu aşan kar bulunuyordu. Genç kadın kardan ıslanmış ve biraz korkmuş bir şekilde sevgilisinin yanına geri geldi.

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sosyal medya Kanada

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