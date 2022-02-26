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Almanya'dan silah yardımı! "Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 uçaksavar füze göndereceğiz"

26.02.2022 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta sıcak bölgeyle ilgili önemli gelişmeler gelmeye devam ediyor. Alman hükümeti, Ukrayna silahlı kuvvetlerini desteklemek için Alman ordusunun stoklarından 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderme kararı aldı. Almanya'nın Ukrayna'ya silah gönderilmesine onay verdiği iddia edilmişti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz şimdiye kadar Ukrayna’ya ölümcül silah tedarik etmeyi reddetmişti.

Almanya'dan silah yardımı! "Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 uçaksavar füze göndereceğiz"

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinde ülkelerin hamleleri de takip ediliyor. Alman hükümeti, Ukrayna silahlı kuvvetlerini desteklemek için Alman ordusunun stoklarından 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderme kararı aldı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’ya 1000 taksavar silahları ve 500 stinger füzesi gönderileceğini duyurdu.

"UKRAYNA'NIN SAVUNMASINA YARDIMCI OLMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAK GÖREVİMİZDİR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Scholz, “Rus saldırısı bir dönüm noktasıdır. Putin'in işgalci ordusuna karşı Ukrayna'nın savunmasına yardımcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak bizim görevimizdir. Bu nedenle Ukrayna'daki dostlarımıza 1000 adet tanksavar silahı ve 500 adet stinger füzesi tedarik ediyoruz” dedi.

ABD’DEN 350 MİLYON DOLARLIK SAVUNMA YARDIMI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’ya yönelik yapılacak yardıma ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün, Ukrayna, Rusya'nın vahşi ve sebepsiz saldırısına karşı cesaret ve gururla savaşırken, Ukrayna'nın savunmasına acil destek için 350 milyon dolara kadar benzeri görülmemiş bir üçüncü yardıma onay verdim. Bu, ABD'nin geçtiğimiz yıl Ukrayna'ya taahhüt ettiği toplam güvenlik yardımını 1 milyar doların üzerine çıkarıyor” dedi.

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İDDİALAR GÜNDEME GELMİŞTİ

Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, hükümet üçüncü bir ülkenin Alman yapımı 400 tanksavarı Ukrayna'ya vermesini onaylayacağı belirtilmişti.

Bild gazetesinin haberinde de söz konusu üçüncü ülkenin Hollanda olduğu ileri sürülmüştü.

Brüksel merkezli haber sitesi Politico'ya göre, Almanya, Ukrayna'ya silah gönderimi karşıtı tavrını değiştirmişti. Alman yetkililer, Hollanda'ya Alman yapımı 400 tanksavar satması için izin vermişti.

Almanya'nın, kendi ürettiği parçalarla yapılan silahların herhangi bir savaş bölgesine gönderilmesini engelleme hakkı saklı bulunuyor.

ALMANYA SİLAH TALEPLERİNİ REDDEDİYORDU

Almanya, kriz ve savaş bölgelerine ağır silah göndermediği gerekçesiyle Ukrayna'nın silah taleplerini reddediyordu. Estonya, Ukrayna'ya eski Doğu Almanya (DDR) stoklarından obüsler vermek istiyordu ancak Almanya buna onay vermemişti.

Almanya'dan silah alan ülkelerin, bu silahları üçüncü bir ülkeye satabilmesi için Almanya'nın onayı gerekiyor.

Alman hükümeti şimdiye kadar Ukrayna'ya 5 bin miğfer göndermişti.

Ukrayna, Almanya'dan orta menzilli uçaksavar füze sistemi, taşınabilir uçaksavar füzeleri ve elektronik takip sistemlerinin yanı sıra gece görüş cihazları, gözetleme kameraları, dijital telsizler, miğfer ve radar istasyonları gibi birçok askeri malzeme talep etmişti ancak hükümeti bu talepleri kabul etmemişti.

NATO ortaklarının ve AB üyelerinin, Ukrayna’ya Alman yapımı silah tedarik etmesi yasaklanmıştı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da şimdiye kadar Ukrayna’ya ölümcül silah tedarik etmeyi reddetmişti. (AA/İHA/DHA)

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