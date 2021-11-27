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  4. Almanya'yı sallayan Türk kızı! Zeynep Avcı’dan ‘Kıyamam’ yorumu

Almanya'yı sallayan Türk kızı! Zeynep Avcı’dan ‘Kıyamam’ yorumu

27.11.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Ses Almanya’nın ilk turunda Tan Taşçı’nın ‘Yalan’ adlı şarkısını seslendirerek dört jüriyi de döndüren Zeynep Avcı, bu kez Zerrin Özer’in ‘Kıyamam’ adlı şarkısını yorumladı.

Almanya'yı sallayan Türk kızı! Zeynep Avcı’dan ‘Kıyamam’ yorumu

Türk kökenli Zeynep Avcı, sesiyle Almanya’yı adeta kasıp kavuruyor…

O Ses Türkiye formatlı program olan “Voice of Germany” yarışmasına katılan ve ilk turda Tan Taşçı’nın ‘Yalan’ adlı şarkısını seslendiren Avcı, 4 jüri üyesini de mest etmişti.

“KIYAMAM” DEDİ, HERKES AYAKTA ALKIŞLADI

Sadece onlar değil, Zeynep’in performansı tüm izleyenleri büyülemişti.

Yarışmada başarılı çıkışını sürdüren Zeynep Avcı, bu kez Zerrin Özer’in ‘Kıyamam’ adlı şarkısını yorumladı.

GÖZLERİ DOLDU

Yine jüri üyelerini ayakta alkışlatan Zeynep Avcı, programı izlemeye gelenleri de duygulandırdı.

Şarkısı biterken gözleri dolan yarışmacı, kendisine hayran bıraktırdı.


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