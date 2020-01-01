Almanya’da Krefeld Hayvanat Bahçesi'nde yangın

BERLİN (AA) - Almanya’nın Krefeld Hayvanat Bahçesi'ndeki maymun evinde çıkan yangın nedeniyle tüm hayvanlar telef oldu.

Krefeld Hayvanat Bahçesi'nden yapılan açıklamada, gece inanılmaz bir trajedi yaşandığı belirtilerek, maymun evinin tamamen yandığı bildirildi.

"En büyük korkularımız gerçek oldu. Maymun evinde hayatta kalan olmadı." ifadelerine yer verilen açıklamada, yangının sebebinin henüz bilinmediği, olayın soruşturulduğu bildirildi.

Maymun evinin yanındaki goril bahçesinin yangından etkilenmediği, bahçedeki "Kidogo" adlı gorilin ve ailesinin durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, Hayvanat Bahçesi'nin bugün kapalı olacağı duyuruldu.

Alman basınında çıkan haberlerde, yangında 30'dan fazla hayvanın telef olduğu bilgisi yer aldı.

